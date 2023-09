Šéf Rady EU před summitem G20 v Dillí potvrdil podporu Ukrajině

Dillí - Šéf Evropské rady Charles Michel dnes před začátkem víkendového summitu velkých ekonomik v Dillí potvrdil podporu Ukrajině čelící více než půldruhého roku ruské agresi a řekl, že Rusko musí zastavit útoky na ukrajinská města. Michel zároveň podle agentury Reuters připustil, že je těžké předvídat, zda v sobotu začínající vrcholná schůzka zástupců skupiny G20 dospěje ke shodě na společném prohlášení.

Evropská unie podle Michela chce, aby se G20 zaměřila na celosvětové problémy, jako je potravinová a energetická bezpečnost. Reuters uvádí, že mezi tématy, které se zřejmě dostanou na program jednání, je ruská blokáda vývozu ukrajinského obilí přes Černé moře, jež dopadá na zásobování potravinami v mnoha zemích.

Michel nepředpokládá, že víkendový summit vyřeší všechny zásadní celosvětové problémy, ale řekl, že Evropská unie chce, aby skupina G20 například posílila snahy týkající se zajištění udržitelného rozvoje.

Podle Michela panuje shoda na tom, že řady G20 by měla rozšířit Africká unie. V současnosti je jediným regionálním uskupením v G20 Evropská unie. Agentura DPA nicméně píše, že zatím je otázkou, kdy by se Africká unie oficiálně měla stát členem G20 - zda by to mělo být na příštím summitu v Brazílii chystaném na červenec příštího roku nebo až v roce 2025.

Africká unie má celkem 55 členů, zastupuje zájmy 1,3 miliardy lidí a má nejmladší a nejrychleji rostoucí populaci na světě. V EU žije okolo 450 milionů lidí.