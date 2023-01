Šéf publicistiky Wollner odchází po vzájemné dohodě z České televize

Praha - Šéfredaktor reportážní publicistiky Marek Wollner odchází z České televize. Tento krok je výsledkem vzájemné dohody náročné pro obě strany, informovala dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí veřejnoprávní televize Karolína Blinková. Wollner čelil nařčení ze sexuálního obtěžování a šikany, které odmítal. Zpráva interní komise ČT k jeho případu neobsahuje podle zástupců televize informace vedoucí k podezření, že mohl být spáchaný jakýkoliv trestný čin. Ukončení dlouholeté spolupráce má nicméně stabilizovat situaci v redakci a zastavit poškozování dobrého jména České televize. Podle Wollnera byla jeho možnost bránit se proti anonymním útokům minimální, kvůli mlčenlivosti, kterou podepsal. ČTK řekl, že mnohé výpovědi proti němu jsou vymyšlené, lživé a pomlouvačné.

"Jakkoli nic nenaznačuje tomu, že by došlo ze strany Marka Wollnera k jednání, jež by neslo znaky trestného činu, vnímají v tuto chvíli obě strany ukončení spolupráce jako krok, který napomůže stabilizovat situaci v redakci a zastaví poškozování dobrého jména ČT," uvedla Blinková.

Podle Wollnera je zjevné, že útoky proti němu by nikdy nepřestaly, dokud by v televizi zůstal. "Mnozí politici mohou slavit, svého cíle nemohli dosáhnout jinak, dosáhli toho tímto zpusobem. Že za mnou stojí všichni mí pražští podřízení je přitom předem bráno na lehkou váhu. Netvrdím, že jsem dokonalý, ale cítím pocit nespravedlnosti, protože ty, kteří dnes proti mně anonymně útočí, jsem vždy před útoky zvenčí bránil a nastavoval jim vlastní tvář. Chci už dopřát více klidu nejen sobě, ale předavším své rodině. V České televizi jsem strávil 23 let, byla to vesměs skvělá léta a skvělá zkušenost, za kterou jsem vděčný," uvedl.

Wollnera podle Blinkové považuje Česká televize za jednoho z nejlepších novinářů v zemi, který za 17 let svého působení v redakci zpravodajství odvedl mimořádnou práci v investigativní žurnalistice. "Především díky němu se Reportéři ČT stali respektovaným pořadem, který mnohokrát prokázal, že dokáže otevírat nová témata a rozkrývat i velmi složité a závažné celospolečenské kauzy," zdůraznila mluvčí televize.

Náročnosti příprav takového pořadu podle ní odpovídají i nároky kladené na jeho autory. "V tomto ohledu může Česká televize rozumět tomu, že při práci na pořadu vznikají přirozeně také vypjaté situace. Je povinností České televize vytvářet pro všechny své zaměstnance takové prostředí, které je důstojné a ve kterém se cítí dobře," uvedla na twitteru ČT. Investigativní i aktuální publicistice se Česká televize podle Blinkové bude maximálně věnovat i po Wollnerově odchodu v redakcích Reportérů, Černých ovcích nebo v pořadu Bilance.

Wollnera obvinila loni v listopadu zaměstnankyně ČT ze sexuálního obtěžování a šikany. Generální ředitel ČT Petr Dvořák poté vytvořil interní vyšetřovací komisi složenou z odborníků na právo, personalistiku a řešení stížností, která vyslechla tři desítky zaměstnanců a externích spolupracovníků. Komise vypracovala písemnou zprávu, která je důvěrná. Wollner tvrdí, že z jeho strany nešlo o sexuální obtěžování, spíše o způsob neformální komunikace bez sexuálního kontextu.

Wollner byl do prošetření stížnosti postavený tzv. na překážky v práci, nepodílí se na moderování pořadu Reportéři ČT, na jeho přípravě ani řízení redakce. Vedením redakce publicistiky byl pověřený kreativní producent publicistiky Jiří Vondráček.

Komise, jejíž členové jsou vázáni mlčenlivostí a jejíž složení nebylo zveřejněné, by se měla rovněž zabývat údajně nevhodným chováním moderátorky pořadu 168 hodin Nory Fridrichové vůči podřízeným. Z něj ji podle médií obvinil Wollner v reakci na to, že Fridrichová dala podnět k jeho vyšetřování komisí.