Šéf praktiků: Komunikace praktiků a hygieniků by se měla zlepšit

Praha - Komunikace hygienických stanic s praktickými lékaři vázne a měla by se zlepšit. Systém by měl začít fungovat přespříští týden. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. Lékaři se podle něj instrukce hygieniků dozvídají od pacientů a navíc se zpožděním. Potřebují mít informace přímo od hygieniků a písemně, dodal.

Sdružení podle Šonky kritizovalo, že nemá informaci o nařízeném postupu hygienické stanice písemně. "Děláme nějaké rozhodnutí o karanténě, které má svoje pravidla, je to správní rozhodnutí, úplně na základě ústního sdělení pacienta, což je asi dlouhodobě neakceptovatelná věc," řekl Šonka. Příští týden by se měla spustit pilotní verze systému, který umožní e-mailový kontakt mezi hygieniky a praktickými lékaři. V dalším týdnu by měl začít systém plně fungovat. Šonka věří, že řešení ulehčí práci oběma stranám.

Praktičtí lékaři tak nemají žádnou kontrolu nad tím, co hygiena nařídila. Musí pacientovi věřit. Podle Šonky je to různé v jednotlivých krajích podle toho, jak hygienici stíhají. Někdy podle něj zavolají, někdy pošlou e-mail. Ve valné většině ale mají praktičtí lékaři informaci o nařízeném postupu jen od pacienta.

Podle Šonky je podle dosavadních zkušení praktických lékařů zjevné, že hygienici jsou na hranici svých kapacit. Od pacientů se podle něj dozvídají, že je hygienici kontaktují až pátý, šestý den od chvíle, kdy se setkali s nakaženým. Pokud se nedovolají na hygienickou stanici, žádají informace od praktiků. Ti ale nemohou podle Šonky zcela hygieniky suplovat. Nemají na to podle něj školení ani vlastní kapacity. Mohou však vystavit doklad o nařízení karantény, ukončit ji nebo poslat pacienta na testy. Problém je, že často nevědí, od kterého data karanténu vystavit, je poté problém i s jejím ukončením, popsal dále.

K dohledávání kontaktů s nakaženým má pomáhat systém Chytrá karanténa, který byl spuštěn na jaře. Podle údajů z mobilních telefonů a bankovních terminálů se vytvářejí vzpomínkové mapy a trasování. Hygienici však řešení využívají jen omezeně. Chybí jim v některých případech počítačové vybavení, na kterém je fungování systému závislé. Součástí systému je aplikace eRouška, která už by nadále neměla sloužit k trasování, ale nově by měla anonymně varovat uživatele, že se mohl setkat s nakaženým. Zejména opoziční strany poukazují na špatné fungování chytré karantény.