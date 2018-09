Ilustrační foto - ČSSD navrhne do funkce ministra zahraničí dosavadního náměstka Tomáše Petříčka (na snímku z 13. září 2018), uvedla ČT.

Praha - Prezident Miloš Zeman údajně ve středu slíbil předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, že s nominací sociálního demokrata Tomáše Petříčka na ministra zahraničí nebude dělat problémy. Uvedl to dnes předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Zeman po středečním jednání vlády novinářům řekl, že se s dosavadním náměstkem ministra zahraničí Petříčkem sejde, pokud mu ho premiér Andrej Babiš (ANO) přivede. Prezident také řekl, že se na středečním zasedání vlády o nominaci Petříčka, byť byl na jednání přítomen, nemluvilo.

Petříčkovu nominaci dnes v ČT kritizovala opozice. Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska je zvykem, že ministrem zahraničí je respektovaná osobnost a česká zahraniční politika je "diskoordinovaná". Podle předsedy poslanců STAN Jana Farského bude v zahraniční politice zřejmě pokračovat dvojvládí Zemana a Babiše. "Jejich výstupy jsou dost zoufalé," uvedl Farský.

Sociální demokraté původně navrhovali na šéfa diplomacie svého europoslance Miroslava Pocheho. Zeman ho ale odmítl, nepodporoval ho podle Chvojky ani Babiš. Zeman to zdůvodnil mimo jiné Pocheho postojem k migraci. Vedení ministerstva zahraničí dočasně převzal Hamáček. Petříček byl v minulosti Pocheho asistentem v Evropském parlamentu.

Chvojka nepotvrdil informaci, že by se Poche mohl stát Petříčkovým náměstkem poté, co by se necelý rok před evropskými volbami vzdal mandátu europoslance. "Nevím o tom," řekl.