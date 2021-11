Šéf policie varuje před ztrátou až 10.000 lidí, kteří odmítají vakcínu

Praha - Policie by mohla ztratit až 10.000 lidí, kteří dosud odmítají očkování proti covidu-19. K možnosti povinné vakcinace pro policisty, které stát zvažuje, to na twitteru uvedl policejní prezident Jan Švejdar. Povinné očkování policistů si nyní neumí představit, dodal. Náčelník generálního štábu armády Aleš Opata zásadní problém v povinném očkování vojáků nevidí. O povinné vakcinaci pro některé profese a lidi nad 60 let stát uvažuje kvůli zesilující epidemii koronaviru.

Alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19, které je většinou dvoudávkové, dosud dostalo téměř 82 procent policistů a občanských zaměstnanců, oznámil Švejdar. "Za to jsem rád a považuji to za skvělý výsledek. Nejsem si ale jist, zda si policie může dovolit ztratit až 10.000 kvalifikovaných lidi, kteří očkování doposud odmítají," dodal.

O zavedení povinného očkování pro konkrétní profesní skupiny je podle Švejdara třeba diskutovat a vyjasnit si následky, které by to pro ně v praxi mohlo mít. "U Policie ČR si to v tuto chvíli nedovedu představit," dodal.

Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí, vznikne meziresortní komise, která ho posoudí. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že debatu by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko ministerstva. Podle Vojtěcha se uvažuje o zdravotnících a sociálních pracovnících, premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) hovořil i o dalších státních zaměstnancích, jako jsou vojáci, hasiči nebo právě policisté. Vybrané profese a lidé nad 60 let by podle debaty ve vládní radě pro zdravotní rizika měli být úplně naočkovaní 1. února, řekl dnes Babiš.

Generál Opata nevidí zásadní problém v povinném očkování vojáků

Opata nevidí zásadní problém v povinném očkování vojáků proti onemocnění covid-19. Poukázal na to, že již nyní se většina vojáků povinně očkuje na jiné nemoci. V současné době je proti koronaviru naočkováno asi 85 procent vojáků, řekl Opata na tiskové konferenci po velitelském shromáždění Armády ČR. Povinné očkování lidí nasazených v "první linii" podporuje i hasičský záchranný sbor, sdělil ČTK jeho mluvčí Rudolf Kramář.

"V současné době je armáda proočkována na 85 procent. Povinné očkování je jenom dotažení těchto věcí do konce," řekl Opata. Poznamenal, že postupně se armáda dostává přes hranici 85 procent, což s sebou nese nižší nemocnost vojáků.

"Já osobně zásadní problém z hlediska povinného očkování nevidím, protože už v současné době existuje povinné očkování pro většinu vojáků Armády České republiky v některých oblastech a v přípravě do některých operací," dodal.

Hasiči podle mluvčího teprve připravují podobu, jakou by mohl návrh povinného očkování pro některé profese mít a zvažují možné dopady. "Po zkušenostech s dosavadním vývojem a šířením epidemie covid-19 v rámci našeho sboru, a zejména s ohledem na naprostou nezbytnost zachování akceschopnosti složek Integrovaného záchranného systému i v dobách pandemických, však jednoznačně podporujeme povinné očkování těch, kteří jsou nasazeni v prvních liniích," uvedl Kramář.