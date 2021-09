Šéf Pirátů Bartoš chce řešit na severu Čech zadluženost i vzdělávání

Praha/Ústí nad Labem - Při zahájení tzv. horké kampaně koalice Pirátů a Starostů v Ústí nad Labem dnes předseda Pirátské strany Ivan Bartoš zdůraznil, že do spojenectví s ANO koalice Piráti a STAN nepůjde. Za spolupráci se současným vládním hnutím by se musela stydět, prohlásil. Spolupráci s dalšími stranami nevyloučil. Jako lídr kandidátky v Ústeckém kraji se chce mimo jiné zaměřit na řešení zadluženosti obyvatel.

"My vám proto nejen tady a dnes garantujeme, že do takového spojenectví nikdy nepůjdeme. Proč? Protože bychom se museli sami před sebou stydět," řekl Bartoš k odmítnutí spolupráce s ANO. Šéf STAN Vít Rakušan doplnil, že stát by měl opět sloužit lidem nikoli jednomu holdingu.

S ČSSD by v případě, že by se dostala do Poslanecké sněmovny, chtěla koalice vést jednání. "Úplně neumím říci, že s Hamáčkovou ČSSD bychom šli do nějakého projektu nebo do spolupráce s radostí," řekl Rakušan a připomněl kauzu Vrbětice vicepremiera Jana Hamáčka (ČSSD). Ten chtěl podle serveru Seznam Zprávy odcestovat v dubnu do Moskvy, aby tam získal vakcíny proti covidu-19 výměnou za informace o vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

V Ústeckém kraji vnímá Bartoš mnoho problémů, podle něj se problémy ČR v ústeckém regionu koncentrují. "Je to vysoká míra lidí v exekuci, to je zásadn,í a sněmovna zbrzdila změnu novely exekučního řádu, kde byl jeden dlužník a jeden exekutor. Opatření, která by skutečně zabránila tomu, aby ti lidé padali do dluhových pastí," řekl Bartoš.

Dalším problémem je podle něj transparentnost čerpání peněz v regionu. V souvislostí s tím zmínil kauzu ROP Severozápad, kde obžalobě čelí 27 politiků, podnikatelů a vysokých úředníků z Ústeckého a Karlovarského kraje. Podle obžaloby skupina zmanipulovala dotace ve výši 14 miliard korun. "To je, na co se přišlo, a jsou zde věci, na které se nepřišlo," doplnil Bartoš. Podle něj je důležité se zaměřit na vzdělání i postupnou restrukturalizaci ekonomiky, aby lidé pracovali méně za více peněz.

Těžba lithia, která se má v Ústeckém kraji těžit na Cínovci, by měla podle něj měla mít několik řešení. "Myslím si, že se projekt má připravit, ale má mít několik možností," uvedl a dodal, že by bylo vhodné vzít v potaz ekologické dopady a případné další využití lithiových baterií, po skončení jejich životnosti.

Cílem koalice jPirátů a Starostů e podle Bartoše se dostat do sněmovny nejméně s 25 procenty hlasů. Rakušan řekl, že koalice míří na vítězství.

Piráti a STAN představili volební ŠVINDLbus s exponáty k vládním kauzám

Volební autobus nazvaný ŠVINDLbus dnes v Praze představila koalice Pirátů a STAN. Vozidlo má sloužit jako pojízdné muzeum korupčních skandálů vlády ANO a ČSSD, obsahuje například diplomovou práci poslankyně ANO Taťány Malé, vodu z Bečvy či diář šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Lídři koalice autobusem vyrazili z pražské Letné do Ústí nad Labem, kde zahájí takzvanou horkou část kampaně před říjnovými sněmovními volbami.

Autobus vyrazil symbolicky z místa protivládních demonstrací, cesta vede například kolem bývalé nevyužité polní nemocnice pro pacienty s covidem-19 v pražských Letňanech. "Říkali jsme si, jestli bychom neměli mít dvoupatrový autobus, aby se nám všechny ty exponáty do muzea zmaru vešly," podotkl před nástupem do autobusu předseda Pirátů Bartoš. Nápisy na plášti autobusu upozorňují například na výrok premiéra Andreje Babiše (ANO), že by se místo covidu-19 měl řešit zahrádkářský zákon, nebo na četné vlakové havárie z posledních let. Šéf STAN Rakušan připomněl předloňský protest spolku Milion chvilek, kterého se zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí. "Vznikla zde myšlenka, že pro změnu směřování téhle země, se demokratické strany musí spojit. A doufejme, že tady dnes začíná poslední kus cesty k tomu, abychom se zbavili tasemnic, které prorůstají a okrádají naši zemi," uvedl. Artefakty v pojízdném muzeu odkazují na některé kauzy spojené s Babišovou vládou. Jsou mezi nimi například voda z Bečvy, dřevo prožrané kůrovcem či respirátor KN95. Piráti dlouhodobě upozorňují na předražené nákupy ochranných pomůcek z loňské první vlny epidemie covidu-19. V muzeu je i zkroucený kelímek z květnové piety za oběti pandemie na Pražském hradě, prázdná vitrína s majetkovým přiznáním někdejšího ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) či Babišovo lustrační osvědčení. Mezi exponáty je i diplomová práce poslankyně Malé, která skončila po 13 dnech ve funkci ministryně spravedlnosti kvůli obvinění z plagiátorství, ale i diář šéfa poslanců ANO Faltýnka. Na ten v dubnu upozornily Seznam Zprávy, poznámky v něm se týkaly například rozdělování sportovních dotací a údajného postupu při možném vzniku firmy ve Faltýnkově skrytém vlastnictví.