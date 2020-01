Šéf Pentagonu: USA se nechystají stáhnout svoje jednotky z Iráku

Bagdád/Washington - Americký ministr obrany Mark Esper dnes popřel zprávy, že Spojené státy se chystají stáhnout svoje jednotky z Iráku. Informovala o tom agentura Reuters. Zpráva o odchodu mezinárodní koalice působící pod velením USA z blízkovýchodní země se objevila dnes večer v souvislosti s dopisem amerického velitele koaličních sil, generála Williama Seelyho adresovaným vysokému představiteli iráckého ministerstva obrany. Šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley následně uvedl, že dopis je pravý, ale jednalo se o nešikovně formulovanou pracovní verzi.

"Nepřijali jsme žádné rozhodnutí opustit Irák," uvedl Esper. "Ten dopis odporuje naší současné pozici," dodal. "Nevím, co je to za dopis... Snažíme se zjistit, odkud pochází, co to je. Nepadlo však žádné rozhodnutí o tom, že opustíme Irák. Tečka," prohlásil šéf Pentagonu s tím, že USA pouze plánují jisté přesuny svých vojáků.

"Špatně zvolená slova, naznačují stažení (vojsk). To se však neděje," citovaly agentury Reuters a AFP předsedu sboru náčelníků štábů Milleyho, jehož funkce je nevyšší v americké armádě. Cílem listu bylo podle něj pouze upozornit na plánovaný zvýšený pohyb jednotek.

"Pane, z úcty ke svrchovanosti Irácké republiky a v souladu s požadavkem iráckého parlamentu a premiéra, přeskupí v příštích dnech a týdnech CJTF-OIR (koalice ustavená pro boj proti Islámskému státu) své síly, aby se připravila na další pohyb," uvedl generál Seely v nepodepsaném dopise, jehož fotografie se dostala do médií. Adresátem byl Abdal Amír z iráckého ministerstva obrany.

Agentura Reuters napsala, že pravost dopisu jí potvrdil irácký vojenský zdroj, podle agentury AFP autenticitu listu potvrdily americký i irácký vojenský zdroj a dopis byl doručen.

"Respektujeme vaše svrchované rozhodnutí týkající se našeho odchodu," citují agentury ze Seelyho listu. Uvádí se v něm rovněž, že koalice musí podniknout určitá opatření zajišťující, že odsun z Iráku bude bezpečný.

Irácký parlament v neděli pověřil vládu, aby zajistila odchod zahraničích vojsk ze země. Vedl ho k tomu páteční americký útok, při němž v Bagdádu zemřel íránský generál Kásem Solejmání a člen velení iráckých milicí Abú Mahdí Muhandis. Irák to označil za porušení státní svrchovanosti.

Dopis amerického generála hovoří o větším provozu vrtulníků nad Bagdádem. Podle světových tiskových agentur nad iráckou metropolí se dnes večer pohyboval zvýšený počet helikoptér.