Šéf OSN na klimatickém summitu vyzval ke konkrétním činům

Generální tajemník OSN António Guterres při svém projevu na klimatickém summitu v New Yorku. ČTK/AP/Jason DeCrow

New York - Generální tajemník OSN António Guterres na dnešním klimatickém summitu světové vůdce vyzval ke konkrétním činům v boji s klimatickými změnami. Podobně se vyjádřila i 16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová, která zároveň představitele států v emotivním projevu zkritizovala za jejich nečinnost. Na summitu následně vystoupili zástupci více než 60 zemí. Německá kancléřka Angela Merkelová například během projevu oznámila, že její země zdvojnásobí příspěvek do fondu OSN na pomoc méně rozvinutým zemím v boji s klimatickými změnami. Zástupci Česka na dnešním summitu nehovořili.

Když nezměníme způsob života, riskujeme život samotný, uvedl António Guterres. Vyjmenoval hned několik katastrof, které svět zasáhly za poslední měsíce, a zdůraznil rovněž, že letošní červenec byl vůbec nejteplejším měsícem v historii. "Ledovce tají, kvůli suchu vznikají lesní požáry, pouště se rozšiřují, bouře jsou mnohem silnější a ničivější," zmínil Guterres a směrem ke státníkům vzkázal, že lidé chtějí vidět "konkrétní činy". "Máme povinnost zastavit klimatickou krizi, čas se krátí, ale ještě není příliš pozdě," dodal.

"To je všechno špatně. Neměla bych tu být, měla bych být ve škole, na druhé straně oceánu," řekla během své předem připravené řeči mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová. "Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství," dodala třesoucím se hlasem. Mladí lidé ale podle ní již začínají "rozumět zradě" politiků. "Jestliže nás necháte na holičkách, nikdy vám to neodpustíme," vzkázala světovým vůdcům. "Změna ale přichází, ať se vám to líbí, nebo ne," uzavřela.

Německá kancléřka následně prohlásila, že její země zdvojnásobí příspěvek do fondu OSN na pomoc méně rozvinutým zemím v boji s klimatickými změnami. Namísto dvou miliard eur (51,8 miliardy Kč) půjde o čtyři miliardy eur (přes 103,6 miliardy Kč).

Francouzský prezident Emmanuel Macron zase svým kolegům připomněl, že je třeba, aby boj s klimatickými změnami zahrnuli i do svých obchodních a finančních politik. Státy by podle něj neměly dovážet zboží, které zvyšuje znečištění ovzduší v jiných zemích. "Máme dluh vůči planetě a musíme změnit náš životní styl. Úspěšné to ale bude jen tehdy, když se zvýší blahobyt všech lidí, i těch nejzranitelnějších," prohlásila na konferenci slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Česká republika na dnešním klimatickém summitu OSN nehovořila, ačkoli dodržuje závazky z pařížské klimatické konference z roku 2015. V newyorském sídle OSN to novinářům řekl premiér Andrej Babiš, který poukázal na to, že naopak země, které sliby neplní, prostor ke stanovení dalších klimatických výzev dostaly.

"Česko plní závazky klimatické konference z roku 2015, na klimatickém summitu OSN ale hovořit nebude na rozdíl od zemí, které je nedodržují," řekl Babiš. "Nám bylo řečeno, že pokud budeme mít nějaký velice ambiciózní projev, tak prostor dostaneme, pokud ne, tak ho nedostaneme," vysvětlil.

Generální tajemník Guterres, který summit svolal, již předem vyzval představitele států, aby místo vzletných slov během projevů předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství.

Na klimatickém summitu vystoupily desítky světových vůdců. Vzhledem k citlivému tématu, kterým je omezování fosilních paliv, nicméně nehovořili například lídři zemí, jako je například Japonsko či Austrálie. Jak poznamenala britská BBC, státy jako Čína a Indie dnes v New Yorku prostor dostaly i navzdory tomu, že patří mezi největší znečišťovatele na světě. Podobně i Rusko. Vystoupila rovněž i německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž země má s plněním klimatických cílů také problémy.

Summitu se podle původních informací neměl účastnit ani americký prezident Donald Trump. Jak nicméně uvedly světové agentury, v sále se ale na několik minut objevil, poslechl si projev Angely Merkelové, zatleskal vystoupení indického premiéra Naréndry Módího a po asi 15 minutách odešel.