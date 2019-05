Šéf organizačního výboru se omluvil Kanadě za pískot při hymně

Košice - Šéf organizačního výboru hokejového mistrovství světa na Slovensku Igor Nemeček se oficiálně omluvil Kanaďanům za to, že po pondělním vítězství celku javorového listu nad domácím týmem 6:5 fanoušci v Košicích neunesli prohru a při kanadské hymně pískali a bučeli. Diváky, kteří naházeli na led různé předměty, podle něj vyšetřuje policie.

"Je to naprosto nepřijatelné. Musíme akceptovat výsledek, ať je jakýkoli. Ráno jsem napsal omluvný dopis vedení kanadského týmu za pískání během hymny, protože to je nepřijatelné v jakékoli zemi. Věřím, že omluvu přijmou a že už se to nebude opakovat," uvedl podle agentury TASR Nemeček.

Nadšeně hrající Slováci v pondělí nad favoritem dvakrát vedli o dvě branky, ale nakonec po gólu Marka Stonea v přesilové hře necelé dvě sekundy před koncem zápasu podruhé na turnaji prohráli. Kanada si naopak připsala druhou výhru a posunula na druhé místo tabulky skupiny A.