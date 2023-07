Šéf olomoucké kriminální policie popsal ukřižování Ježíše pohledem kriminalisty

Olomouc - Netradičním způsobem uzavřel šéf olomoucké kriminální policie Jan Lisický letošní sérii komentovaných prohlídek Muzea umění v Olomouci s názvem KOMPRO. V pořadu, ve kterém osobnosti určitých profesí komentují vybraná díla ve stálých expozicích, rozebral vraždu Ježíše z pohledu kriminalisty. Posloužil mu k tomu kříž s Ježíšem od neznámého autora z roku 1500. Diváky překvapil sděleními o tom, zda hematomy Ježíše odpovídají realitě či jak dlouho byl se zvládnul Ježíš udržet v takto zachycené poloze. S pořadem KOMPRO hodlá muzeem pokračovat i v příští sezoně.

Podle kriminalisty lze pojmout smrt Ježíše Krista do určité míry jako vraždu. "Nastudoval jsem si výpovědi svědků, v tomto případě existují v současné době pouze čtyři svědectví a to jsou evangelisté. Když jsem si je nastudovával, zjistil jsem, že tři z nich od sebe opisovali, takzvaní synoptici, a jediný - mě sympatický Jan - to pojal trochu jinak. Při čtení jejich výpovědí jsem musel přijmout závěr, že svědecká výpověď nic moc. Nechci se dotknut autorů, ale jsou tam elementární chyby. Takto by neměl vyslýchat ani policista na obvodním oddělení," uvedl Lisický.

Okolnosti ukřižování, na kterém se svědci shodují, konzultoval i se soudním lékařem. Dílo z roku 1500, se kterým svůj pohled konfrontoval, označil za precizně umělecké, ze své praxe na něm však našel některá pochybení. "Jedna z chyb je probití hřebíky těch dlaní - při tomto způsobu ukřižování by to ty dlaně v žádném případě unést nemohly. Také probití nártů je diskutabilní," podotkl Lisický. Větší logiku by podle něj dávalo probití patní kosti, která by měla sílu váhu těla unést. Autorovi kříže vytknul i zachycení vytékající krve z dlaně, která nemohla kvůli gravitaci stékat do podpaží. Stejně tak usuzuje, že by oběť s nasazenou trnovou korunou více krvácela na hlavě.

Podle Lisického se autor díla snažil zachytit i předchozí bití Krista a to holemi, pěstmi a bičováním. I v tomto případě se z pohledu kriminalisty dopustil nesrovnalosti. "Kristus má pod očima klasické hematomy, problém je však v barvě, která je nazelenalá. To by ale neodpovídalo skutečnosti," uvedl Lisický s tím, že podle svědků byl poprvé udeřen nad ránem; zelená barva z kriminalistické praxe odpovídá době až mezi pátým až sedmým dnem od události. Autor také podle něj špatně zachytil probodnutí srdce na ukřižovaném Ježíši - podle anatomie těla by totiž v tomto případě trefil žebro.

Kriminalista také poukázal na to, že Ježíš by při ukřižování nedokázal udržet tělo na hřebech tak, jak je běžně zobrazován. Vahou těla by se totiž propadl. "Umělec zřejmě chtěl, aby v této pozice bylo tělo Ježíše co nejvíce v kříži. V reálu by takto nikdy ta osoba nebyla, tělo se chová striktně, dodržuje fyzikální zákony," dodal Lisický. Samotný způsob smrti komentoval jako demonstraci lidské krutosti.

Do začátku léta 2023 se v Muzeu umění odehrála čtyři KOMPRA - s párovým terapeutem Janem Vojtkem, ekonomem Tomášem Sedláčkem, spisovatelkou Biancou Bellovou a právě velícím důstojníkem olomoucké kriminální policie Lisickým. Lisického netradiční komentář mohou zájemci nyní zhlédnout na stránkách muzea.

KOMPRO je projektem edukačního oddělení, které se tak snaží oživovat stálé expozice muzea a nabízet různorodou škálu přístupů k výkladům umění. Pořád se odehrává ve stálé expozici Arcidiecézního muzea a v Muzeu umoderního umění. "Nejbližší KOMPRO se chystá na 10. srpna do Arcidiecézního muzea Kroměříži, kde ve spolupráci se zámkem bude hostem Roman Paulus a hlavní téma bude Poslední večeře," řekl dnes ČTK pracovník muzea David Hrbek.