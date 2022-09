Šéf Oktoberfestu: Pivní slavnost není o rekordech, ale o spokojenosti hostů

Berlín - Mnichovský svátek piva Oktoberfest není o lámání návštěvnických rekordů, ale o spokojenosti hostů. V rozhovoru se zahraničními novináři to prohlásil šéf festivalu Clemens Baumgärtner. Připustil, že oproti poslednímu Oktoberfestu v roce 2019 přišlo v prvních dnech méně lidí, jejich útraty jsou ale ve srovnání s posledním ročníkem přinejmenším stejné.

Jeden z nejslavnějších pivních festivalů světa se koná po třech letech, poslední dva ročníky byly kvůli pandemii nemoci covid-19 zrušeny. Radost z opětovného uspořádání festivalu na mnichovské Tereziánské louce je všudypřítomná - mezi pořadateli i návštěvníky. Kritici ale upozorňují, že událost může výrazně přispět k šíření infekce.

Takové obavy ale Baumgärtner nemá. "Přijít může každý, ale nucen přijít není nikdo," řekl. "Ti, kteří by se tady cítili nejistě, by se stejně tak nejistě cítili třeba na fotbale, na koncertě nebo v prostředcích hromadné dopravy," řekl. Nemyslí si ani, že by se Oktoberfest stal novým Ischglem. Toto tyrolské lyžařské středisko se v březnu 2020 stalo jedním z ohnisek, odkud se koronavirus rozšířil do celé Evropy. Baumgärtner tak poukázal na to, že teď jsou lidé očkovaní, případně infekci prodělali.

Šéf Oktoberfestu rovněž připomněl, že v červenci se v Düsseldorfu konala velká lidová slavnost Rheinkirmes. "Přišlo tam na 3,9 milionu návštěvníků," řekl a dodal, že festival se nestal žádným ohniskem infekce.

Ačkoli Baumgärtner zatím žádnou přesnou návštěvnickou statistiku nemá, v prvních dnech podle něj přišlo méně lidí, než tomu bylo v roce 2019. "To je pravda. Zda to ale souviselo s počasím, kdy o víkendu pršelo a bylo osm stupňů Celsia, zda to bylo kvůli současné krizi, nebo to bylo kvůli covidu, to se můžeme zatím jen dohadovat," řekl. "Oktoberfest pro mě není o lámání rekordů v návštěvnosti, je to o tom, aby ti, co dnes jsou ve festivalovém stanu, byli šťastní, přišli znovu, bavili se a znovu se vzájemně setkávali," řekl.

O spokojenosti hostů hovořila se zahraničními novináři Arabella Schörghuberová, která provozuje obrovský festivalový stan pivovaru Paulaner. Ten sice nabízí místo k sezení asi pro 6400 lidí, ale posadit se tam večer bez rezervace je prakticky vyloučeno. Schörghuberová neskrývala radost z toho, že se Oktoberfest mohl poprvé od roku 2019 opět konat. Stejnou radost měli i návštěvníci, se kterými ČTK mluvila.

Asi třicetiletý Uwe z Mnichova řekl, že na Tereziánské louce je s kamarády už potřetí od sobotního zahájení. "Chceme si dát máz v každém festivalovém stanu," řekl. To, že je pivo letos opět dražší, ho příliš netrápí. "Louka je výjimečná událost a kvůli covidu se nemohla dvakrát konat, takže cena piva je pro mě přijatelná," řekl o Oktoberfestu, kterému Bavoři neřeknou jinak než louka - podle dějiště festivalu. Máz piva letos přijde na 12,60 až 13,80 eura (309 až 338 Kč).

Že lidé nehledě na současnou složitou hospodářskou a energetickou situaci na Tereziánské louce utrácejí, to potvrdil i Baumgärtner. "V krizi žádnou velkou roli nevidím, protože v obratu na hosta za poslední čtyři dny jsme přinejmenším na stejné úrovni jako v roce 2019," řekl. Zda za nižší návštěvností v prvních dnech bylo třeba chladné počasí, se podle něj ukáže v konečné bilanci.

Hlavní podle Baumgärtnera je to, že se festival koná. Vysvětlil, že přínos svátku piva je nejen v částce zhruba 1,5 miliardy eur (37 miliard Kč) pro bavorské hospodářství, ale také v samotné značce. "Když člověk mluví o Německu, Bavorsku a Mnichově, hned se mu to spojí s Oktoberfestem. Je to neuvěřitelně silná značka, je to aura Mnichova," dodal.