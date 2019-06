Šéf ODS vyzval Babiše, ať požádá Sněmovnu o potvrzení důvěry vládě

Praha - Předseda opoziční ODS Petr Fiala vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby požádal Sněmovnu o potvrzení důvěry vládě. Důvodem je návrh auditní zprávy Evropské komise (EK), podle níž je Babiš ve střetu zájmů. Fiala to uvedl dnes v tiskové zprávě. Občanští demokraté v úterý navrhnou, aby Sněmovna situaci kolem Babiše projednala a zavázala vládu, ať zveřejní auditní zprávu EK, zastaví dotace bývalému Babišovu holdingu Agrofert a pověří přípravou odpovědi pro EK ministry, které do kabinetu nenavrhlo Babišovo hnutí ANO.

"Informace ze zprávy Evropské komise o konfliktu zájmů pana Babiše jsou zdrcující," sdělil Fiala. "Veřejně vyzývám předsedu vlády, aby sám požádal o potvrzení důvěry v Poslanecké sněmovně. Je potřeba, aby bylo jasné, o čí důvěru se i v takovéto situaci v Poslanecké sněmovně předseda vlády opírá," doplnil.

Babiš vložil své firmy včetně Agrofertu kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK, který v pátek zveřejnila média, má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Vláda by měla podle ODS auditní zprávu oficiálně zveřejnit, zastavit proplácení všech dotací pro Agrofert a pověřit přípravou odpovědi pro EK členy vlády, kteří nejsou nominováni hnutím ANO. "Tato tři rozhodnutí zajistí, aby pro české občany nevznikaly nové škody a aby byl zajištěn nestranný postoj vlády vůči Evropské komisi," uvedl Fiala.

Babiš už v pátek ve Sněmovně prohlásil, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude. Česká strana se bude moci ke zjištěním v návrhu auditní zprávy vyjádřit. EK podle toho může materiál ještě upravit. Na vyjádření má Česko dva měsíce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek uvedla, že česká strana nyní počká na oficiální překlad z Bruselu, což bude trvat asi měsíc. Sněmovní opozice již v pátek žádala, aby stát vyplacené dotace po Agrofertu vymáhal.