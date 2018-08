Praha - Výstaviště Praha v Bubenči by se mělo přejmenovat na Park Miloše Formana po slavném českém režisérovi, který zemřel letos v dubnu. Navrhuje to předseda Občanské demokratické aliance (ODA) a majitel skupiny SPGroup Pavel Sehnal, který se chce v říjnových volbách ucházet o post pražského primátora. Areál by se podle něj měl stát kulturním a relaxačním místem pro obyvatele a návštěvníky hlavního města. Vznikly by zde například pavilony pro letní filmový a divadelní festival, řekl dnes Sehnal novinářům.

"Nová podoba výstaviště by umožnila vytvořit v Praze místo, které jí dosud chybí. Vznikla by odpočinková zóna, křižovatka setkávání a také líheň kultury a umění se specifickým vztahem k filmu a divadlu. Bude to místo otevřené, sympatické, vstřícné a svobodu vyjadřující pro všechny Čechy, Pražany i návštěvníky ze všech koutů světa," uvedl Sehnal.

V parku by podle něj měly vzniknout nové stylové pavilony, například Pavilon Miloše Formana nebo letní scéna pro filmový a divadelní festival. Náklady odhaduje v řádu stovek milionů korun. "V souladu s moderními technologiemi a možnostmi by byla zrekonstruována i Křižíkova světelná fontána. Návštěvníci by zde mohli sledovat i noční projekce na oblohu," doplnil Sehnal. Potomci Miloše Formana, dvojčata Petr a Matěj, podle něj tuto myšlenku podporují.

Sehnal dále uvedl, že návrh nejde proti konceptu magistrátu z roku 2014: "Jen je poněkud odvážnější. Chceme území trvale vyčlenit pro volnočasové aktivity. Aby si zde lidé mohli třeba jen tak sednout do trávy a relaxovat. Nechceme, aby se areál rozdrobil nějakými dílčími developerskými záměry," podotkl Sehnal.

Část území by podle něj měla sloužila i pro atrakce známé z tradiční Matějské poutě. "Jen si myslím, že máme už modernější prostředky pro zábavu, než tato akce nabízí. Takže ano, ale mělo by to být modernější," dodal kandidát na primátora. Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup, pod níž spadá mimo jiné výstaviště v Letňanech a pojišťovna Slavia. V Čestlicích má akvapark a hotel.

Výstavišti Praha se sice běžně říká Výstaviště Holešovice, ale oficiálně se nachází v katastru Bubenče. Vzniklo v roce 1891 ve východní části tehdejší Královské obory při příležitosti Jubilejní zemské výstavy jako připomínka 100. výročí první průmyslové výstavy. Od 5. září 1953 nesl areál jméno Park kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF), k názvu Výstaviště se areál vrátil v roce 1990.

Jeho rozloha je zhruba 360.000 metrů čtverečních. Majitelem je město Praha.

Režisér Miloš Forman byl jednou z největších osobností československé nové filmové vlny 60. let a zdaleka nejúspěšnějším českým filmařem, který se prosadil i v zahraničí. Za své snímky získal dva Oscary, na kontě má i tři Zlaté glóby či francouzského Césara. Zemřel letos v dubnu ve věku 86 let.