Šéf NSA: Rozhodnutí vlády o zákazu ruských sportovců je legislativní oporou

Praha - Středeční souhlas vlády se zákazem účasti individuálních sportovců i týmů reprezentujících Rusko na soutěžích na českém území je legislativní oporou pro obdobný dlouhodobý postoj Národní sportovní agentury (NSA), řekl dnes ČTK předseda NSA Ondřej Šebek. Schválený návrh ministerstva školství obsahuje i zákaz účasti českých reprezentantů v soutěžích pořádaných v Rusku. Podle Šebka však nebrání například českým hokejistům pokračovat v Kontinentální hokejové lize, protože v té chvíli nejsou českými reprezentanty.

Podle Strakovy akademie kabinet ve středu souhlasil s návrhem ministra školství Mikuláše Beka (STAN) zakázat "účast individuálních sportovců i sportovních týmů reprezentujících Ruskou federaci na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných na území České republiky". Totéž se týká analogicky i českých individuálních sportovců a týmů reprezentujících Česko v soutěžích a utkáních v Rusku.

Návrh podle vlády navazuje na iniciativu sportovních svazů a podpořilo ho i vedení NSA. "Znamená to legislativní oporu pro to, co říká NSA dlouhodobě, že nedoporučujeme sportovcům, aby se účastnili akcí v Rusku. Stejně tak nechceme, aby ruští a běloruští sportovci se účastnili akcí v Česku," řekl Šebek. NSA navíc doporučuje Čechům nestartovat na jakýchkoliv akcích vedle Rusů a Bělorusů s výjimkou olympijské kvalifikace.

Rozhodnutí podle Šebka směřuje na sportovce ve chvíli, kdy jsou reprezentanty své země. "Ve vládním usnesení je možnost, že ministr vnitra může odebrat jejich pobytové vízum v ČR," uvedl. Vládní souhlas s návrhem MŠMT však například neznamená, že čeští hokejisté nesmějí hrát v KHL. "Ti nereprezentují ČR. Já si to vykládám tak, že se to týká jen reprezentantů ČR," dodal.

Finální rozhodnutí o účasti ruských sportovců například na tenisových turnajích v Česku zůstává na svazech, doplnil. Podle Šebka v takovou chvíli Rusové nejsou reprezentanty země. "Je to na výkladu pořadatele, toto je legislativní opora. Kdo chce být striktní, může být, kdo chce hledat nějakou benevolenci, myslím, že ji v tom taky najde," uvedl.

Zástupci tenisového turnaje.Livesport Prague Open, který se uskuteční na přelomu července a srpna, dál s úřady komunikují. "Pokračujeme v komunikaci s orgány státní správy, abychom zjistili, co pro organizaci srpnového turnaje WTA včerejší rozhodnutí vlády ČR znamená v praxi," řekl ČTK tiskový mluvčí Karel Tejkal.

Představitelé českého cyklistického svazu krok vítají. Na konci července se uskuteční závody Czech Tour. "Téma startu ruských a běloruských sportovců považujeme za velmi složitou problematiku a neradi ji generalizujeme. Sport byl a měl by být apolitický a nestranný, ovšem na druhou stranu vnímáme, že situace je vážná již dlouhou dobu. Asi stejně jako všichni si přejeme co nejrychlejší ukončení ruské invaze, považujeme ji za absolutně neakceptovatelnou a veškerou naši podporu směřujeme směrem k Ukrajině," uvedl na dotaz ČTK šéf cyklistického svazu Petr Marek.

"Již před nějakou dobou jsme deklarovali, že pokud i my jakožto sportovní organizace máme nějak pomoci svým malým dílem k jejímu ukončení, jedna z cest je vytvářet větší a větší tlak na Rusko, Bělorusko a jejich občany všude, kde je to možné. V tomto ohledu tedy považujeme krok vlády za správný a plně s ním souhlasíme," dodal Marek.

Svazy najdou v usnesení oporu, protože z vlády má pro ně větší váhu, než když jde pouze o stanovisko NSA, míní. "Už nastaly reálné případy, kdy sportovci na soutěže neodjeli a svazy se potřebují na něco odkázat," vysvětlil.

Mluvčí MŠMT Aneta Lednová ČTK sdělila, že schválený materiál navazuje na opatření z října 2022, které posílilo vízové restrikce pro ruské občany. Od tehdejší doby nesmějí do Česka Rusové, kteří přijíždějí přes vnější schengenské hranice za účelem turistiky, sportu či kultury.

"Toto opatření bylo vztaženo na cestující s platným schengenským vízem, které vydal jakýkoli členský stát schengenského prostoru. Uvedené opatření nicméně neřeší situaci, kdy ruští občané do ČR přicestují pozemní cestou na schengenské vízum jiného státu, tedy včetně sportovců. Materiál, který jsme předložili, tento nesoulad napravuje," doplnila mluvčí ministerstva.

Ruští a běloruští sportovci se nemohou účastnit většiny mezinárodních soutěží od loňska, jde o reakci na dosud trvající ruskou invazi na Ukrajinu. Český olympijský výbor je proti jakékoli formě účasti Ruska a Běloruska v olympijských kvalifikacích i na hrách v Paříži v příštím roce, odhlasovalo v dubnu jeho plénum.