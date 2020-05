Šéf NKÚ Kala v pondělí předloží kolegiu návrh na kontroly nákupů

Praha - Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala v pondělí předloží kolegiu, tedy širšímu vedení úřadu, návrh na zařazení nové kontrolní akce týkající se nákupů zdravotnických pomůcek. Řekl to České televizi (ČT). Výsledky kontroly by mohly být do půl roku, uvedl. O prověření nákupů zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu Kalu dopisem dříve požádal i premiér Andrej Babiš (ANO).

"Je to velký objem peněz utracený poměrně bez zvýšené kontroly. Druhá věc jsou velmi výrazné rozdíly v cenách a pravděpodobně jsou i problémy v oblasti certifikátů a vůbec všech dokladů, které musí být předloženy," řekl ČT Kala. "Budu předkládat v pondělí na kolegium návrh zařazení nové kontrolní akce, která se této problematice bude věnovat, a předpokládáme, že bychom do půl roku mohli přinést kontrolní závěr," dodal.

Kala řekl již dříve serveru HlídacíPes.org, že úřad nákupy v době nouzového stavu prověří. Z analýzy podle něj vyplývá, že různá ministerstva nakupovala různé ochranné pomůcky za výrazně rozdílné ceny. "My to monitorujeme a už na základě naší analýzy můžu říct, že když třeba respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun, tak je můj názor jasný: děje se tu něco nesprávného," řekl tehdy Kala.

Díky nouzovému stavu mohlo ministerstvo vnitra centrálně nakupovat ochranné pomůcky, jako jsou roušky nebo respirátory. V Číně vnitro objednalo 137 milionů roušek, 11 milionů lékařských ochranných masek, dále 5,5 milionu respirátorů, přes dva miliony ochranných obleků a brýlí, další miliony ochranných pomůcek a milion tzv. rychlotestů. V Číně bylo podle vnitra třeba nakupovat proto, že v Česku ani v Evropě ochranné pomůcky na počátku koronavirové krize nebyly. Většina objednaných pomůcek už je v ČR, poslední dodávku osmi milionů respirátorů a 60 milionů roušek přiveze vlak z Číny na začátku června.

Ochranné prostředky pro fakultní nemocnice a další státní zařízení dodávalo ministerstvo zdravotnictví. Na webu uvádí, že do pátečního rána obstaralo například před 57.000 litrů dezinfekce, 23 milionů roušek, přes sedm milionů respirátorů a téměř 6500 ochranných polomasek. Objednalo také téměř 650.000 sad rychlotestů a přes 509.000 odběrových sad pro testy z výtěru z nosohltanu. Do začátku dubna za ně ministerstvo zaplatilo šest miliard korun.