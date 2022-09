Šéf německých policejních odborů chce hraniční kontroly s Českem

Berlín - Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová by měla nařídit hraniční kontroly s Českem, odkud stále častěji bez potřebných dokladů míří do Německa migranti. Deníku Bild to řekl šéf německých policejních odborů Heiko Teggatz. List uvádí, že podle tajné migrační zprávy německé vlády se počty migrantů mířících do Německa přes Česko prudce zvyšují.

"Ministryně vnitra Nancy Faeserová by měla okamžitě nařídit stacionární hraniční kontroly s Českem," řekl Teggatz. Dodal, že převáděči si vytvořili nové trasy, které vedou do Německa přes Slovensko a Česko.

Letos v červnu spolková policie zaznamenala na 2000 nedovolených vstupů do Německa přes českou hranici, což bylo podle vládní zprávy, na kterou se Bild odvolává, o 140 procent více než v červnu loňského roku. V srpnu pak policie napočítala přes 3000 takových nedovolených cest jen přes sasko-českou hranici. Do Saska nejčastěji migranti jezdí vlakem z Prahy, případně po dálnici spojující Prahu s Drážďany, využívají ale i dálnici A4 z Polska do Drážďan. Zpráva dále uvádí, že nejčastěji do Německa přes Česko cestují Syřané, Afghánci a Iráčané.

"Tento vývoj je alarmující a je to další indicie toho, že ochrana vnějších evropských hranic vykazuje značné nedostatky," řekl ke statistikám Teggatz.