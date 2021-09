Šéf německého sdružení lékařů očekává konec pandemie na jaře příštího roku

Berlín - Šéf německého sdružení lékařů očekává na začátku příštího roku konec pandemie covidu-19 i veškerých restrikcí proti šíření nákazy. Od nadcházejícího roku by se podle lékařských odborníků mohli očkovat i kojenci, informovala dnes agentura DPA.

"Mám za to, že s koronavirem bude na jaře konec," řekl deníku Rheinische Post šéf Sdružení lékařů německých zdravotních pojišťoven (KBV) Andreas Gassen. "Do té doby ještě o něco vzroste počet očkovaných, především ale přibyde počet vyléčených s protilátkami. Omezení se stanou zřejmě zcela zbytečnými."

Gassen zároveň podotkl, že na podzim budou počty nakažených znovu stoupat. Pacientů se závažným průběhem nemoci bude ovšem podle něj výrazně méně než během minulé zimy. Počet nově hospitalizovaných pacientů s covidem-19 za sedm posledních dní na 100.000 obyvatek v Německu roste několik týdnů. Ve středu uváděl Institut Roberta Kocha (RKI) hodnotu 1,81, při dosavadním maximu kolem loňských Vánoc to bylo 15,5.

Předseda Německého mezidisciplinárního sdružení pro intenzivní a akutní medicínu (DIVI) Florian Hoffmann počítá s tím, že v roce 2022 by mohla být vakcína proti covidu-19 k dispozici všem věkovým skupinám včetně novorozeňat. Vakcína pro osoby do 12 let bude nejspíše připravena ještě letos, dodal s tím, že děti budou patrně dostávat sníženou dávku. Na kojencích se podle Hoffmanna momentálně testují vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna. Děti nad 12 let se v Německu mohou očkovat od srpna.