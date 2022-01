Šéf NATO svolal na příští týden jednání aliance s Ruskem

Brusel - Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg svolal na 12. ledna jednání Rady NATO - Rusko. ČTK to potvrdil diplomatický zdroj. Schůzka, o jejímž uspořádání se mluví od prosince, se tak uskuteční dva dny po plánovaných rozhovorech mezi Washingtonem a Moskvou o Ruskem požadovaných bezpečnostních zárukách a na pozadí obav západních zemí ohledně hromadění ruských jednotek u ukrajinských hranic. Už tento pátek situaci se Stoltenbergem proberou ministři zahraničí členských zemí NATO, kteří by měli ladit společné pozice k následujícímu jednání.

"Jakýkoli dialog s Ruskem by musel postupovat na základě reciprocity, reagovat na obavy NATO ohledně kroků Ruska... a probíhat za konzultací s evropskými partnery NATO," uvádí podle agentury Reuters dnešní prohlášení aliance v souvislosti s děním kolem Ukrajiny. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová následně potvrdila účast ruské strany.

O možnosti jednání se zástupci NATO hovořil před týdnem Sergej Rjabkov, náměstek ruského ministra zahraničí, následně jej na twitteru avizoval sám Stoltenberg. Po rozhovoru s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem uvedl, že spojenci jsou připraveni k dialogu v Radě NATO-Rusko a že se šéfem americké diplomacie hovořil o "důležitosti deeskalace značného navyšování vojenské přítomnosti Ruska v Ukrajině a kolem ní".

V Radě NATO-Rusko, která vznikla v roce 2002, obvykle jednají diplomatičtí představitelé všech členských zemí NATO s ruským velvyslancem při alianci. Od ruské anexe Krymu v roce 2014, po níž aliance s Ruskem přerušila praktickou spolupráci, se orgán scházel jen sporadicky.

Tématem nadcházejícího jednání bude sada ruských bezpečnostních požadavků, o nichž chce Rusko v pondělí jednat se Spojenými státy. Moskva mimo jiné požaduje záruku, že se NATO nerozšíří o Ukrajinu a že upustí od vojenských aktivit v této zemi. Aliance to odmítá s tím, že Ukrajina jako suverénní stát si může své spojence svobodně zvolit sama a žádná další země do tohoto rozhodnutí nemá co mluvit. Západ naopak vyjadřuje znepokojení ohledně přítomnosti desetitisíců ruských vojáků poblíž hranic s Ukrajinou a varuje před razantní reakcí na případnou invazi.

Ruské aktivity "na Ukrajině a kolem ní" budou v pátek tématem mimořádného virtuálního setkání ministrů zahraničí NATO, oznámila dnes aliance. Ministři podle ní se Stoltenbergem proberou i "širší evropské bezpečnostní otázky". Podle informací ČTK budou zástupci aliančních vlád chystat společnou pozici, která by mohla sloužit jako základ pro následné vyjednávání s Moskvou.

"Pořád platí, že ruské bezpečnostní garance nejsou základem seriózního jednání," řekl ČTK diplomatický zdroj. Mezi aliančními zeměmi převládá názor, že dialog s Ruskem je potřebný k odvrácení napětí, na mantinely samotného vyjednávání však podle diplomatů nemá třicítka států zcela jednotný pohled.

Po středečním jednání s Ruskem pak má série diplomatických rozhovorů pokračovat příští čtvrtek v širším formátu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), do níž kromě Ruska a členů NATO patří také Ukrajina a další postsovětské země.