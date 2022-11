Šéf NATO: Rusko bude nejspíš dál útočit na ukrajinskou energetickou síť

Bukurešť - Rusko bude pravděpodobně pokračovat v útocích na ukrajinskou energetickou síť, plynovou infrastrukturu a základní služby. Během návštěvy Rumunska to dnes řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

"Když v tom budou pokračovat ve chvíli, kdy nastupuje zima, znamená to, že se prezident (Vladimir) Putin snaží využít...zimu jako zbraň ve válce proti Ukrajině," dodal Stoltenberg před dvoudenní schůzkou ministrů zahraničí NATO, která se uskuteční v Bukurešti v úterý a ve středu.

Generální tajemník NATO rovněž na společné tiskové konferenci s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem poděkoval Rumunsku za podporu, kterou Ukrajině a jejím obyvatelům poskytuje. "Pomáháte s vývozem milionů tun ukrajinského obilí, aby se dařilo zmírnit celosvětovou potravinou krizi. A rovněž poskytujete Ukrajině významnou vojenskou pomoc," řekl Stoltenberg.

"Nemůžeme nechat Putina vyhrát. To by ukázalo všem autoritářským vůdcům po celém světě, že mnohou dosahovat cílů pomocí vojenské síly, a svět by se stal mnohem nebezpečnějším místem k životu pro nás všechny," dodal s tím, že je v zájmu o naši bezpečnost Ukrajinu podpořit.

Generální tajemník NATO uvedl již minulý týden, že Severoatlantická aliance nepoleví v podpoře Ukrajiny a bude jí nadále poskytovat zbraně a vojenskou techniku potřebnou pro těžké zimní měsíce obrany proti ruské agresi. Alianční země rovněž navýší dodávky potřebného vybavení, jako jsou rušičky dronů, palivo či zimní výstroj.