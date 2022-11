Šéf NATO bude jednat s Erdoganem o přijetí Švédska a Finska do aliance

Ankara - Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg bude dnes s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jednat o vstupu Finska a Švédska do aliance. Turecko a Maďarsko jsou poslední členové NATO, kteří ještě přijetí dvojice severských zemí neschválili.

Turecko se k tomu zdráhá dát souhlas, protože Finsko a Švédsko podle něj podporují kurdské skupiny, jež Ankara pokládá za teroristické. Stoltenberg ve čtvrtek po jednání se šéfem turecké diplomacie Mevlütem Çavuşogluem řekl, že Finsko a Švédsko spolupráci s Ankarou v boji proti terorismu posílily a že přibylo případů extradice do Turecka. Nicméně podle tureckých představitelů nejsou jejich kroky ohledně potírání terorismu dostatečné a prezident Erdogan v uplynulých týdnech opakovaně vyhrožoval, že by Turecko přijetí dvojice severských zemí do NATO mohlo blokovat.

Není vyloučené, že Stoltenberg s Erdoganem proberou také aktuální dění kolem ruské invaze na Ukrajinu. Švédsko a Finsko požádaly o vstup do aliance, která má nyní 30 členů, letos v květnu právě v důsledku útoku Ruska na Ukrajinu.