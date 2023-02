Šéf MOV Bach hájí záměr dostat Rusy na OH respektováním lidských práv sportovců

Courchevel (Francie) - Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach při návštěvě mistrovství světa ve sjezdovém lyžování hájil záměr dostat na olympijské hry 2024 v Paříži sportovce z Ruska a Běloruska, proti kterému se v Evropě i v dalších zemích zvedla velká vlna nevole. V rozhovoru pro mezinárodní média argumentoval Bach tím, že sport musí respektovat lidská práva všech sportovců. Odmítl, že by se MOV kvůli svému přístupu ocitl na "špatné straně historie".

Krátce po ruské invazi na Ukrajinu, která začala takřka před rokem, drtivá většina mezinárodních sportovních organizací vyloučila ze svých soutěží sportovce z Ruska i jeho spojence Běloruska. Tehdy to doporučoval i MOV a sankce platí dosud. Vedení světového olympismu ale nedávno uvedlo, že uvažuje o tom, že by na OH připustil start neutrálních sportovců z Ruska a Běloruska, kteří se vymezí proti válce na Ukrajině.

Plán ještě nemá konkrétnější obrysy, ale vyvolal bouřlivé reakce ve sportovním prostředí i na politické scéně. Odmítavý postoj zazněl i z České republiky. Český olympijský výbor, Národní sportovní agentura i ministerstvo zahraničí se shodly, že s účastí ruských a běloruských sportovců v Paříži nesouhlasí. Bojkot ale odmítají.

Prezident MOV Bach už dříve vyzval Ukrajinu, aby upustila od výzev k bojkotu. Zatím nenaznačil, že by pod tlakem měnil postoj. A nemyslí si, že by na plánech MOV bylo něco špatného. "Historie ukáže, kdo dělá víc pro mír. Jestli ti, kteří se snaží držet cesty otevřené, komunikovat, nebo ti, kteří chtějí izolovat a rozdělovat," uvedl.

Připomněl dřívější zásluhy olympijského hnutí ve vztazích mezi KLDR a Jižní Koreou, Izraelem a Palestinou nebo v Kosovu. "Naší rolí je lidi spojovat," prohlásil.

V cílovém prostoru dnešního sjezdu mohl sledovat i ukrajinského lyžaře Ivana Kovbasnjuka, který obsadil 40. místo. Tento závodník se už dříve na šampionátu vymezil proti účasti Rusů na olympijských hrách 2024. "Rusko zabíjí moje lidi. Pro olympijský výbor to není dobrá situace," poznamenal. Podobný postoj vyjádřili i další ukrajinští sportovci jako výškařka Jaroslava Mahučichová nebo tenistka Elina Svitolinová.

Bach tvrdí, že MOV soucítí s Ukrajinou. "Z lidského pohledu můžeme chápat jejich reakce, sdílíme jejich utrpení. Všechny ukrajinské sportovce můžeme ujistit, že jsme s nimi solidární a že jejich komentáře bereme velmi, velmi vážně v úvahu," řekl.

MOV změnou postoje reagoval na doporučení odborníků na lidská práva OSN, kteří tvrdí, že vylučovat sportovce jen podle jejich pasu je diskriminační. Zásadní nyní bude přístup federací v jednotlivých olympijských sportech, které musejí rozhodnout jestli a jak se budou moci sportovci z Ruska a Běloruska zapojit do olympijské kvalifikace. MOV uvažoval o tom, že by se mohli kvalifikovat prostřednictvím soutěží v Asii.