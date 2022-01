Šéf Moderny: Na podzim bude možná potřeba další posilující dávka vakcíny

Washington - I účinnost posilujících dávek vakcíny proti covidu-19 bude pravděpodobně v následujících měsících klesat a lidé možná budou ke konci roku potřebovat další přeočkování. Na konferenci organizované bankovní společností Goldman Sachs to ve čtvrtek uvedl šéf americké farmaceutické společnosti Moderna Stéphane Bancel, informovala agentura Reuters.

Prohlášení přichází několik dní poté, co Izrael schválil podávání druhého "boosteru" a celkově čtvrté dávky vakcíny od společností Pfizer a BioNTech lidem s oslabenou imunitou. Stejný krok ve čtvrtek oznámila vláda Chile, která chce od 7. února zpřístupnit čtvrtou dávku všem obyvatelům od 55 let. Předběžná studie z Izraele zjistila, že čtvrtá dávka vakcíny vedla za týden od podání k pětinásobnému navýšení hladiny protilátek.

"Stále se domnívám, že na podzim 2022 a dál do budoucna budeme potřebovat boostery," uvedl výkonný ředitel Moderny Bancel. Jeho společnost také údajně pracuje na vakcíně přizpůsobené koronavirové variantě omikron, ta nicméně s největší pravděpodobností nebude v nejbližších dvou měsících dostupná. Reuters připomíná, že opakované očkování je pro Modernu výhodné a že firma nedávno pro tento rok avizovala potenciální tržby z posilujících dávek v USA ve výši dvou miliard dolarů (přes 43 miliard Kč).

Někteří experti v souvislosti s podáváním druhých posilujících dávek nabádají k opatrnému přístupu. "Nemůžeme všechny očkovat každých čtyři až šest měsíců. Není to udržitelné a nemůžeme si to dovolit," řekl listu The Daily Telegraph šéf výzkumu vakcín na Oxfordské univerzitě Andrew Pollard. Ředitel medicíny ve firmě Pfizer Paul Burton zase minulý měsíc uvedl, že je třeba ještě několik měsíců čekat se závěry ohledně toho kdy a zda vůbec budou čtvrté dávky potřebné.

Jejich podávání nicméně má už nyní podporu i v částech severní Ameriky. Guvernér amerického státu Západní Virginie Jim Justice oznámil, že je chce začít nabízet lidem starším 50 let či například zdravotníkům. S očkováním čtvrtými dávkami už nyní začíná kanadská provincie Ontario, a to v domovech důchodců a léčebnách dlouhodobě nemocných.