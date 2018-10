Z Olympijských her mládeže v Buenos Aires přiletěla 20. října 2018 do Prahy česká výprava. Zleva František Polák, Martin Florian, Veronika Bieleszová, Jiří Minařík, Barbora Malíková, Barbora Seemanová, Kateřina Galíčková, Martin Bezděk, Eliška Podrazilová a Anna Šantrůčková.

Z Olympijských her mládeže v Buenos Aires přiletěla 20. října 2018 do Prahy česká výprava. Zleva František Polák, Martin Florian, Veronika Bieleszová, Jiří Minařík, Barbora Malíková, Barbora Seemanová, Kateřina Galíčková, Martin Bezděk, Eliška Podrazilová a Anna Šantrůčková. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Šéf výpravy Martin Doktor si pochvaloval atmosféru, která panovala v českém týmu na olympijských hrách mládeže, odkud se dnes sportovci vrátili. Třináct medailí, které reprezentanti do Prahy přivezli, nečekal. V Buenos Aires ho nadchlo zejména slavnostní zahájení, kterému na náměstí přihlíželo až čtvrt milionu lidí.

Mladí sportovci se podle něj na své olympiádě chovali přesně tak, jak se od nich očekávalo. "Začali se mezi sebou kamarádit, říkat si zkušenosti, podporovat se při soutěžích, což bylo skvělé. Chodili si navzájem fandit a tam to nebylo jednoduché, protože na to fandění museli jet třeba hodinu a půl autobusem přes město," vyprávěl novinářům.

Vzájemné vztahy utužovaly také společné mítinky, které na dospělé olympiádě nejsou kvůli různému programu reprezentantů možné. "Tohle pro mě byl vždycky silný zážitek, že se sešli, řekli jsme si nějaké věci, oslavily se medaile, pogratulovali jsme medailistům, zatleskali jsme," líčil Doktor.

V porovnání s čínským Nankingem, kde se olympijské hry mládeže konaly před čtyřmi lety, si argentinští pořadatelé podle něj vedli velice dobře. "Včetně slavnostního zahájení a tam bych řekl, že to byla jedna z věcí, kterou nezažili sportovci ani na těch velkých olympiádách. Protože mít za sebou 250.000 lidí, nebo kolik tam údajně bylo, to se nezažije každý den. To byla jedna z věcí, která tam byla určitě výjimečná," řekl Doktor.

V roce 2014 získali čeští sportovci osm medailí, tentokrát vybojovali třináct cenných kovů. Doktor si žádná očekávání nedělal, protože v mládežnických kategoriích se šance jednotlivých sportovců špatně odhadují. "Ale tak dobře. Nějak jsem si myslel, s kolika bychom mohli přijet, a tohle je nad očekávání určitě," doplnil nakonec.

Cesta od medailí na mládežnické olympiádě k seniorským úspěchům bývá složitá. "Ten přechod z juniorského věku do kategorie dospělých bývá velice tvrdý a pro mnoho sportovců nepřekročitelný," poznamenal Doktor. Ale už i v Českou existují příklady sportovců, kteří uspěli na mládežnické i velké olympiádě. Třeba Ester Ledecká nebo vodní slalomář Jiří Prskavec, který při své cestě po Jižní Americe zavítal i do Buenos Aires.

"Byl se za námi podívat a udělal si besedu s týmem. To byl taký krásný zážitek, protože medailista z YOGu a velké olympiády předával zkušenosti těm mladým. Takže ten přechod je tvrdý, ale povede se občas," dodal Doktor.