Šéf maďarské diplomacie dojednal v Moskvě prodloužení smlouvy o dodávkách plynu

Moskva - Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dnes v Moskvě dohodl prodloužení smlouvy o nákupu většího množství ruského plynu, než stanovuje dlouhodobý kontrakt. Szijjártó to podle agentury TASS sdělil po svém jednání s ruským vicepremiérem Alexandrem Novakem. Šéf maďarské diplomacie mimo to hovořil s ředitelem státní energetické korporace Rosatom Alexejem Lichačovem o rozšíření maďarské jaderné elektrárny Paks. Cesty představitelů členských zemí Evropské unie do Ruska jsou vzhledem k ruské agresi na Ukrajině nezvyklé, podotkla agentura AP.

Vláda maďarského konzervativního premiéra Viktora Orbána se i v době, kdy jiné země kvůli válce na Ukrajině přestávají ruské energetické suroviny nakupovat, snaží dodávky ruského plynu a ropy udržet. Szijjártó dnes podle agentury RIA Novosti řekl, že Maďarsko více než 80 procent plynu dováží z Ruska.

Nepřetržité a plynulé dodávky ruského plynu do Maďarska tak mají "fundamentální význam", sdělil po rozhovorech s ruským vicepremiérem Szijjártó. Předtím na facebooku uvedl, že spolupráce s Ruskem je pro energetickou bezpečnost Maďarska nezbytná. "To není otázka politického vkusu, ale fyziky," napsal ministr. Prohlásil také, že Evropa podle jeho názoru přečkala uplynulou zimu z velké části bez ruských energetických surovin díky teplému počasí.

Maďarsko uzavřelo v roce 2021 s ruskou plynárenskou společností Gazprom dlouhodobou smlouvu o dodávkách plynu. Loni se s ní navíc dohodlo na dodávkách nad rámec již uzavřené smlouvy a nyní ruský plynárenský gigant souhlasil s prodloužením dodatečných dodávek, pokud bude Maďarsko potřebovat další plyn.

Po dnešních jednáních v Moskvě Szijjártó uvedl, že Maďarsko bude mít u plynu možnost plateb s odloženou splatností, pokud se jeho ceny na trzích v Evropě přehoupnou přes 150 eur za megawatthodinu. "Ceny energií jsou dnes díkybohu mnohem nižší, ale minulý rok nám ukázal, že musíme být připraveni na extrémní situace," citovala ho agentura TASS. Maďarský ministr zahraničí také sdělil, že za tranzit ruské ropy, která se přepravuje ropovodem Družba přes ukrajinské území, bude maďarská společnost MOL platit přímo Ukrajině.

Szijjártó mimo to se šéfem Rosatomu Lichačovem dojednal dodatek ke smlouvám o konstrukci a financování rozšíření jaderné elektrárny Paks, uvedl na twitteru mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács s tím, že dodatky musí ještě schválit Evropská komise. Podle Kovácse je rozšíření elektrárny Paks o dva nové reaktory nezbytné pro udržení rozumných cen elektrické energie. Jejich stavbu svěřila Budapešť ruskému Rosatomu.