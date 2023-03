Šéf MAAE řekl, že usiluje o realistická opatření k ochraně Záporožské JE

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi na cestě do Záporožské jaderné elektrárny, 29. března 2023.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi na cestě do Záporožské jaderné elektrárny, 29. března 2023. ČTK/AP/IAEA Press Office

Kyjev - Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi přijel do Záporožské jaderné elektrárny, uvádějí tiskové agentury. V době přetrvávajících obav z možné jaderné havárie jde o Grossiho druhou návštěvu tohoto Ruskem okupovaného zařízení na jižní Ukrajině. Po příjezdu do elektrárny Grossi sdělil ruským tiskovým agenturám, že se snaží navrhnout realistická opatření k ochraně atomové elektrárny před boji, která by byla schůdná pro všechny strany.

MAAE podle něj nyní pracuje na koncepci ochrany samotné Záporožské jaderné elektrárny a nikoliv území kolem ní, píše agentura TASS. Na vytvoření bezpečnostní zóny kolem atomového zařízení se podle agentury AFP zaměřila předchozí neúspěšná jednání. "Zpočátku jsme se soustředili na možnost vytvoření určité zóny kolem elektrárny. Nyní se koncepce vyvíjí - soustředíme se více na samotnou ochranu a na věci, kterým je třeba se vyhnout," cituje Grossiho TASS.

O den dříve šéf MAAE řekl agentuře AP, že dohoda, která má ochránit ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu před havárií, by mohla být blízko. Zároveň upozornil, že v oblasti zesílily boje, což zvyšuje rizika týkající se této největší evropské atomové elektrárny, která se nachází v těsné blízkosti válečné fronty.

Ruské vojsko se Záporožské jaderné elektrárny zmocnilo za dramatických okolností loni v březnu během prvních dnů invaze na Ukrajinu. Zařízení se následně opakovaně stalo terčem ostřelování, z čehož se navzájem obviňovaly ruská a ukrajinská armáda.

Šéf MAAE, který delší dobu usiloval o vytvoření ochranné zóny v okolí elektrárny, v předvečer návštěvy zařízení řekl agentuře Reuters, že ve snaze dosáhnout v jednání průlomu, MAAE upravuje své návrhy. Podle některých diplomatů Grossiho poslední návrh už nezahrnuje vymezený okruh kolem elektrárny, který by označoval jako ochrannou zónu.

MAAE minulý týden uvedla, že Grossi chce v Záporožské jaderné elektrárně "na vlastní oči posoudit vážnou situaci" ohledně jaderné bezpečnosti tohoto zařízení a také "zdůraznit naléhavou potřebu" jeho ochrany během bojů na Ukrajině.

Delegaci MAAE tvoří 11 lidí, včetně samotného Grossiho a tří osob, které jsou součástí plánované rotace inspektorů. Poradce šéfa ruské společnosti Rosenergoatom Renat Karčaa agentuře TASS řekl, že v elektrárně budou následující dva měsíce působit tři experti ze Slovenska, Francie a Japonska. Své pozorovatele má MAAE v Záporožské jaderné elektrárně od loňského září, kdy Grossi zařízení navštívil poprvé od začátku ruské invaze v zemi, a to v reakci na sílící obavy z možné jaderné havárie.

Šest reaktorů elektrárny je nyní odstaveno a elektřinu, která je zapotřebí, aby se zabránilo jejich roztavení, zajišťuje pouze jedno zbývající elektrické vedení. Pracovníci zařízení museli podle AP během třináctiměsíční války na Ukrajině šestkrát dočasně využít nouzové dieselové generátory, aby zajistili napájení základních chladicích systémů.

V pondělí se Grossi setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve městě Záporoží, které je na území ovládaném Ukrajinou, asi 50 kilometrů severovýchodně od stejnojmenné jaderné elektrárny. Grossi při té příležitosti řekl, že se situace v elektrárně "nijak nelepší", protože boje v okolí nadále hrozí katastrofou.