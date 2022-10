Šéf MAAE Grossi se chystá jednat v Kyjevě i v Moskvě

Kyjev - Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi odjede v nejbližších dnech k jednáním do Kyjeva a poté se vydá do Moskvy. Podle agentury TASS to dnes Grossi řekl v Arménii na setkání se studenty. Tématem jeho návštěvy v Kyjevě má podle ruské agentury být vytvoření bezpečnostní zóny kolem ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, jejíž areál opakovaně čelil ostřelování a do níž ruská vojska přesunula svou techniku.

Grossi nevyloučil, že také znovu navštíví přímo Záporožkou jadernou elektrárnu, z jejíhož ostřelování se opakovaně navzájem obvinily Rusko a Ukrajina. Grossi byl na inspekci v jaderném zařízení už v září společně s dalšími odborníky z MAAE.

Elektrárna leží v Záporožské oblasti, kterou Moskva nově považuje za součást Ruska, přestože ruská anexe regionu podle drtivé většiny zemí světa odporuje mezinárodnímu právu. Ruské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že elektrárna bude fungovat pod dohledem ruských úřadů, napsala agentura Reuters.

Jaderné zařízení už na začátku března po prudkých bojích ovládli ruští vojáci, stále ji ale obsluhuje ukrajinský personál a spravuje ji ukrajinská energetická společnost Enerhoatom. V září Enerhoatom z bezpečnostních důvodů odpojil poslední ze šesti reaktorů.