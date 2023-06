Šéf MAAE Grossi navštíví tento týden Záporožskou jadernou elektrárnu

Ilustrační foto - Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi na cestě do Záporožské jaderné elektrárny, 29. března 2023.

Ilustrační foto - Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi na cestě do Záporožské jaderné elektrárny, 29. března 2023. ČTK/AP/IAEA Press Office

Vídeň - Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi tento týden navštíví Záporožskou jadernou elektrárnu. S odkazem na prohlášení agentury OSN to dnes napsala agentura Reuters. Pro chlazení reaktorů elektrárny i skladu s vyhořelým palivem je klíčová Kachovská přehrada, kde hladina vody klesá v důsledku úterního zničení hráze. MAAE také poukázala na možnou nesrovnalost v měření hladiny vody v přehradě, které dostávají její odborníci.

Podle prohlášení MAAE Grossi odcestuje tento týden do Kyjev a pak do Záporožské jaderné elektrárny. Grossi by chtěl navštívit také nedalekou uhelnou elektrárnu, která je klíčová pro provoz a bezpečnost jaderné elektrárny. Obě zařízení se nachází pod kontrolou ruské armády.

MAAE také poukázala na možnou nesrovnalost v měření hladiny vody v přehradě. Podle údajů, které během víkendu dostali její experti, zůstala hladina přehrady jeden den bez velkých změn, zatímco se dá předpokládat, že měla kvůli nekontrolovanému odtoku vodu klesat. "Je možné, že nesrovnalost v měřené hladiny vody způsobila vodní plocha, která je izolovaná od větší plochy přehrady," uvedl Grossi. Podle něj bude možné tuto úvahu ověřit, jen pokud odborníci MAAE budou mít přístup k uhelné elektrárně. Údaj o hladině je klíčový parametr pro odběr vody z přehrady pro chlazení jaderné elektrárny.

Jaderná elektrárna potřebuje vodu k chlazení reaktorů a skladu s vyhořelým palivem, ačkoliv už mnoho měsíců nevyrábí elektřinu. Nádrže u jaderné elektrárny i kanál, který vodu přivádí z přehrady, jsou v současnosti plné, což stačí na chlazení zařízení po dobu několika měsíců.