Šéf Juventusu Agnelli se za současnou situaci stydí, Allegri zůstává u týmu

Haifa - Předseda fotbalového Juventusu Andrea Agnelli prohlásil, že současná situace turínského velkoklubu je ostudná. "Stará dáma" v úterý překvapivě prohrála 0:2 na hřišti Maccabi Haifa a kromě ligového trápení s největší pravděpodobností nepostoupí dál ani v milionářské soutěži. Kouč Massimiliano Allegri ale dostane důvěru i v sobotním derby s FC Turín.

"Stydím se za to, co se u nás teď děje. V téhle situaci to ale není o jednom člověku, o trenérovi Allegrim, ale o celém klubu. Musíme se z toho dostat společně. Allegri zůstává trenérem Juventusu," řekl Agnelli po porážce v Haifě.

Juventus poprvé v historii prohrál tři z úvodních čtyř utkání Ligy mistrů. Na třetím místě skupiny H má tři body stejně jako Maccabi, na postupové příčky PSG a Benfiky Lisabon ztrácejí oba celky pět bodů. V italské lize je slavný klub až osmý.

"Má naprostou pravdu," souhlasil Allegri s Agnelliho slovy o ostudě. Maccabi dovedl k vítězství dvěma góly v úvodním dějství záložník Atzali. "Odehráli jsme příšerný první poločas. Naší hře chybí vášeň a srdce. Hrajeme příliš na sebe, musí se z nás znovu stát tým," řekl kouč, který s Juventusem mezi lety 2014 až 2019 pětkrát vyhrál Serii A a dvakrát ho dovedl do finále Ligy mistrů.

Nyní ale čelí krizi. Jeho tým vyhrál v úvodu sezony ze 13 soutěžních zápasů pouze čtyři. "Rozhodně nehodlám rezignovat. Čím je situace těžší, tím je to větší výzva. A pak to může být o to krásnější," dodal Allegri.