Šéf japonských expertů na covid nepovažuje za normální pořádat OH za pandemie

Tokio - Šéf japonské expertní skupiny pro boj s koronavirem Šigeru Omi si myslí, že pořádat olympijské hry uprostřed pandemie infekční nemoci "není normální". Renomovaný lékař to řekl poslancům. Organizátoři by měli vysvětlit veřejnosti, proč na hrách za těchto okolností trvají. Pořadatelé i Mezinárodní olympijský výbor (MOV) opakovaně ujišťují, že jsou schopni uspořádat obří sportovní akci bezpečně.

V Japonsku byl kvůli další vlně koronaviru nedávno prodloužen nouzový stav do 20. června. Měl by tak skončit měsíc a tři dny před plánovaným začátkem olympijských her. Denní přírůstky nakažených se snižují. Dnes jich úřady v Tokiu oznámily 487, zatímco před týdnem to bylo 743 případů. Přetrvávají ale obavy, jaké důsledky bude mít akce za účasti více než deseti tisíc sportovců a spousty dalších nezbytných aktérů z celého světa.

Japonští lékaři varují, že by to mohlo vést k dalšímu zatížení zdravotnického systému. V Japonsku ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi postupuje očkování pomalu, kompletně ho mají necelá tři procenta populace. V Česku je pro srovnání plně naočkováno více než 13 procent obyvatel.

Japonská veřejnost se v průzkumech staví proti konání odložených olympijských her toto léto a skeptičtí jsou i někteří odborníci. "Není normální pořádat olympijské hry v situaci, jako je tato," řekl Omi. "Pokud olympiádu i za těchto okolností uspořádáme, tak si myslím, že je na zodpovědnosti organizátorů hry osekat na to nejnutnější a maximálně zpřísnit opatření proti koronaviru," doplnil.

MOV ve spolupráci s organizátory představil manuály opatření, která by měla zabránit šíření koronaviru při hrách. Všichni účastníci se budou dvakrát testovat před odletem do Japonska a čekají je pravidelné testy na místě. Sportovci a všichni ostatní, kteří s nimi přijdou do kontaktu, se budou testovat denně. Povinné budou roušky a rozestupy. Sportovci musejí zkrátit pobyt v olympijské vesnici na minimum, první dva týdny po příjezdu do Japonska je zakázané využívat běžnou hromadnou dopravu a všichni se musejí pohybovat jen v olympijské bublině. Prezident MOV Thomas Bach navíc řekl, že až 80 procent lidí v olympijské vesnici by mohlo být naočkovaných.

Fanoušci ze zahraničí na olympiádu přijet nesmějí, otazník se vznáší i nad domácími diváky. Do konce června by se mělo rozhodnout, zda vůbec a případně kolik a za jakých podmínek jich úřady na tribuny pustí. Epidemiologové varují před zvýšeným pohybem Japonců přes hranice prefektur, který by mohl způsobit šíření infekce.