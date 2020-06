Šéf izraelské diplomacie přijal Petříčkovo pozvání do Česka

Praha - Izraelský ministr zahraničí Gabi Aškenazi přijal pozvání k návštěvě Česka. Po dnešním telefonickém jednání se svým izraelským protějškem to oznámil šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) na svém facebookovém účtu. S Aškenazim jednal také o společném zasedání vlád obou zemí. Vztahy mezi Českem a Izraelem koncem května poznamenal článek, ve kterém Petříček a jeho dva předchůdci v ministerské funkci kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu.

Pozvání do Prahy přijal ministr Aškenazi podle Petříčka s radostí. "Řešili jsme i společné zasedání našich vlád. Chceme také posílit spolupráci EU a Izraele," dodal k obsahu telefonátu šéf české diplomacie. Termín návštěvy svého izraelského protějšku ale neoznámil.

Server Lidovky.cz v pátek napsal, že kvůli kritice anexe osad byl minulý týden zrušen telefonní hovor mezi Petříčkem a Aškenazim. Český ministr zahraničí v něm chtěl popřát svému izraelskému protějšku k nedávnému jmenování do funkce.

Petříček a jeho předchůdci Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Karel Schwarzenberg (TOP 09) publikovali 23. května v deníku Právo článek, ve kterém kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Záměr by podle nich byl porušením mezinárodního práva a do budoucna by vyloučil vytvoření samostatného palestinského státu. Článek kritizovali prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) a některé organizace. Textem se bude 17. června zabývat také Sněmovna.

Minulé úterý jednal Petříček s izraelským velvyslancem v ČR Danielem Meronem. "Hovořili jsem s panem velvyslancem, že novinový článek, který jsme s kolegy vydali, vychází z naší dlouhodobé pozice, která je postavena na respektování mezinárodního práva, s jehož porušením máme sami neblahé zkušenosti," sdělil médiím po jednání Petříček. Izraelského velvyslance rovněž ubezpečil, že na přátelských vztazích mezi oběma státy se nic nemění a Česko má nadále zájem na jejich rozvoji.

Izraelská vláda má v červenci zahájit debatu o případném připojení židovských osad k Izraeli, což by znamenalo anexi tohoto území. Palestinci a mnoho zemí považují židovské osady, které Izrael od roku 1967 vybudoval na Západním břehu Jordánu, za nelegální z pohledu Ženevské konvence, která zakazuje výstavbu na území zabraném během války. Izrael argumentuje svými bezpečnostními potřebami a rovněž biblickým odkazem na historické židovské území, jež se nachází na dnešním Západním břehu Jordánu.