Šéf investiční banky podle Fialy ocenil odvahu konsolidovat veřejné finance

Praha - Prezident Evropské investiční banky (EIB) Werner Hoyer dnes podle premiéra Petra Fialy (ODS) ocenil odvahu české vlády udělat kroky směrem ke konsolidaci veřejných financí. Fiala to uvedl na twitteru po dnešním setkání s Hoyerem. Konkrétní informace ke schůzce Fiala nezveřejnil, konstatoval pouze, že probrali "celou řadu důležitých témat".

EIB je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy. Loni EIB v Česku podpořila projekty za 1,85 miliardy eur (asi 44 miliardy korun). Peníze směřovaly zejména na rozvoj energetiky nebo na dopravní projekty. Předloni šlo o projekty za 1,19 miliardy eur (asi 28,3 miliardy korun). Celkem za 30 let působení v Česku podpořila projekty za 27,57 miliardy eur (asi 655,7 miliardy korun).

Vláda představila úsporný balíček minulý týden, obsahuje 58 opatření a podle Fialy příští rok sníží schodek státního rozpočtu o 94 miliard korun. "Pan prezident ocenil naši odvahu udělat důležité kroky ke konsolidaci veřejných financí, tedy ozdravný balíček a důchodovou reformu," uvedl Fiala po setkání s Hoyerem.

Prioritami EIB v Česku budou i do budoucna investice do rozvoje železniční dopravy, včetně zavedení evropského zabezpečovacího systému ETCS. Banka plánuje také další podporu železniční dopravy v ČR. Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová při návštěvě Česka počátkem roku uvedla, že v prvním pololetí letošního roku by mohla banka uvolnit první miliardu eur (23,8 miliardy korun) na rozvoj lokálních tratí ze sedmimiliardového rámce, na kterém se loni zástupci EIB dohodli s ministerstvem dopravy a Správou železnic.

Banka rovněž podpoří rozvoj energetické sítě s důrazem na obnovitelné zdroje energie a energetickou nezávislost, uvedla Pavlovová. Mezi podporované projekty patří i výstavba nové linky metra D v Praze. Banka chce také nadále podporovat českou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, zejména jejich vzdělávání a dostupnost péče. Pavlovová připomněla, že loni na tyto účely EIB poskytla Česku 200 milionů eur (4,8 miliardy korun).