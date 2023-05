Šéf Hospodářské komory Zajíček rezignuje na post místopředsedy ODS

Praha - Nový prezident Hospodářské komory ČR (HK ČR) Zdeněk Zajíček oznámil, že rezignuje na post místopředsedy ODS. S aktivní politikou chce skončit, řekl na podvečerní tiskové konferenci. Rezignace podle něj začne platit k dnešní půlnoci. Dalším postupem se ODS bude zabývat v nejbližších týdnech, reagoval pro ČTK mluvčí strany Jakub Skyva.

To, že z postu místopředsedy ODS v případě zvolení prezidentem HK ČR odstoupí, Zajíček avizoval už dříve. V současné době je mimo jiné také zastupitelem hlavního města Prahy nebo poradcem premiéra Petra Fialy (ODS) pro digitalizaci a eGovernment. Všechny tyto funkce se Zajíček rozhodl zastávat i nadále. Pokud by ho však limitovaly nebo by ho zástupci vedení HK ČR vybídli k tomu, aby je opustil, je připraven to udělat, řekl.

"Aktivní politika pro mě končí. Já se budu věnovat plnohodnotně práci pro hájení zájmů podnikatelů v České republice," uvedl Zajíček. Zkušenosti, které v politice získal, využije při prosazování důležitých rozhodnutí, dodal. "Jsou oblasti, ve kterých skutečně máme velmi málo času pro to, abychom je prosadili,“ uvedl. Nutné jsou podle něj změny například v energetice, dopravě nebo školství.

"Již před volbou řekl, že v případě zvolení do funkce prezidenta Hospodářské komory ČR opustí pozici místopředsedy ODS, stejně jako další vnitrostranické funkce, zůstane jen řadovým pražským zastupitelem. Jeho rozhodnutí občanští demokraté respektují a přejí mu, aby v nových výzvách uspěl," řekl ČTK Skyva. Na dotaz, zda bude nejužší špička ODS bez jednoho ze čtyř řadových místopředsedů do řádného sjezdu počátkem příštího roku, uvedl, že dalším postupem se vedení strany bude zabývat v nejbližších týdnech.

Delegáti HK ČR dnes na svém sněmu v pražské hale O2 universum volili své nejužší vedení. Zajíček ve funkci prezidenta komory vystřídal Vladimíra Dlouhého, který ji zastával devět let. Sněm za viceprezidenty znovu vybral Radka Jakubského, Romana Pommera, Tomáše Prouzu a Michala Štefla, nově pak předsedu komorové sekce hospodářské politiky Filipa Dvořáka. Sněm také odsouhlasil rozšíření prezidia o prezidentku České komory fitness Janu Havrdovou. Pokud návrh podnikatelů schválí vláda ČR, bude šestý člen prezidia dodatečně kooptován. Delegáti také zvolili Dlouhého čestným prezidentem.

Delegáti poté zvolili za člena představenstva předsedu Hospodářské komory hlavního města Prahy Petra Michala. Pražští podnikatelé tak podle něj budou mít silnější zastoupení při řešení klíčových otázek a projektů s vládou, státními úřady a samosprávami.

Hospodářská komora ČR je podnikatelskou samosprávou. Sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a 123 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.