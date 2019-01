Peking - Zakladatel čínské společnosti Huawei Žen Čeng-fej dnes poprvé po několika letech promluvil se zahraničními médii a odmítl přitom obvinění Západu, že se jeho firma podílí na čínské špionáži. Informovala o tom agentura Bloomberg. Podle agentury AP při setkání se zahraničními novináři Žen prohlásil, že případné žádosti čínské vlády o předání důvěrných informací o zahraničních zákaznících by firma Huawei odmítla.

Čínský výrobce chytrých telefonů Huawei čelí v západních zemích podezření, že úzce spolupracuje s čínskou vládou a že jeho zařízení je uzpůsobeno pro špionáž. Huawei to důrazně popírá.

Šéf společnosti Huawei, který se jen zřídka vyjadřuje pro média, se na dnešní schůzce se zahraničními žurnalisty ve městě Šen-čen snažil rozptýlit obavy Západu, že firma představuje bezpečnostní riziko.

Podle agentury Bloomberg mluvil Žen Čeng-fej se zahraničními médii naposledy v roce 2015 a jeho dnešní setkání svědčí o závažnosti situace, v níž se společnost v současné době nachází.

Na otázku, jak by firma reagovala, pokud by po ní čínské úřady požadovaly důvěrné informace o zahraničních zákaznících jejích sítí, Žen odpověděl: "Rozhodně bychom takovou žádost odmítli."

"Miluji svou zemi a podporuji komunistickou stranu. Neudělal bych ale nic, co by poškodilo jinou zemi světa," řekl 74letý bývalý čínský armádní důstojník a obdivovatel zakladatele komunistické Číny Mao Ce-tunga. "Mezi mými politickými názory a podnikatelskou činností firmy Huawei neexistuje žádná spojitost," dodal.

V prosinci byla v Kanadě zatčena finanční ředitelka a zároveň dcera zakladatele společnosti Huawei Meng Wan-čou. Zadržena byla na žádost Spojených států, které ji viní z obcházení amerických sankcí vůči Íránu a z podvádění nadnárodních bank při obchodech s Íránem. Kanadský soud ji v polovině prosince propustil na kauci deset milionů kanadských dolarů (přes 170 milionů korun).

Americký prezident Donald Trump již dříve řekl, že by kvůli udržení vztahů s Pekingem mohl do případu zasáhnout. Otec Meng Wan-čou dnes před zahraničními novináři označil Trumpa za "skvělého prezidenta" a prohlásil, že vyčká, jestli se šéf Bílého domu do případu jeho nejstarší dcery vloží.

Miliardář Žen Čeng-fej firmu Huawei založil v roce 1987. Společnost sídlí v Šen-čenu a v roce 2017 měla zhruba 180.000 zaměstnanců.

Spojené státy již zakázaly používání výrobků Huawei vládním úřadům; Nový Zéland, Austrálie či Japonsko firmě znemožnily přístup do chystaných 5G sítí. V Evropě výhrady k působení Huawei projevily úřady v Británii, Belgii či v Norsku a varování zaznělo také od Evropské komise (EK).

Polská civilní kontrarozvědka (ABW) minulý týden zadržela jednoho Poláka a jednoho Číňana a obvinila je ze špionáže pro čínské tajné služby. V případě čínského občana jde o jednoho z ředitelů polské pobočky firmy Huawei, která tohoto pracovníka hned propustila.

Před používáním softwaru i hardwaru společnosti Huawei varoval v prosinci i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

K výhradám proti Huawei, které v zahraničí zaznívají, dnes zakladatel společnosti podotkl: "Nikdy nelze spolupracovat se všemi... Zaměříme se místo toho na zlepšování služeb pro ty země, které Huawei vítají." Firma má podle Žen Čeng-feje ve světě již 30 kontraktů na vybudování sítí 5G.