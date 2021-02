Šéf expedice Tatra 2 věří, že posádku letos potká méně omezení

Praha - Expedice Tatra kolem světa 2 zahájí druhou etapu své cesty počátkem března v Džibutsku. Afriku pro letošní rok vybral tým proto, že na rozdíl od Asie jsou v ní menší omezení kvůli pandemii covid-19. Potíže s restrikcemi si snad tým vybral loni a letos to bude lepší, řekl v rozhovoru s ČTK šéf expedice Marek Havlíček. Expedice začala 22. února 2020 v Praze.

"Třetího března startujeme z Džibutska do Etiopie a poté bychom se přes většinu východoafrických zemí měli dostat až na jih Afriky, odkud budeme posílat naše auto do Jižní Ameriky," uvedl Havlíček. "Trasu jsme naplánovali do 12 zemí, kde nejsou žádná omezení. Náš itinerář konzultujeme s ambasádami příslušných zemí i s ambasádami České republiky v daných zemích i se společnostmi, které v Africe operují," doplnil. Právě obavy týmu z toho, že v Asii budou hranice kvůli covidu dlouhodobě uzavřeny, přesunuly druhou etapu do Afriky.

Posádka se speciálně upravenou Tatrou T 815 4x4 a doprovodným vozem chce zavítat například do Keni, Ugandy, Tanzanie, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Botswany či Namibie.

Do Džibuti, hlavního města Džibutska, Havlíček přiletěl za částí týmu minulý týden. Auta do Afriky z Petrohradu tým odeslal loni v prosinci. V Džibuti na nich pak zapracovali technici z expedice. "K tomu všemu doděláváme spousta vylepšení, na které jsme přišli po roce používání naší 'Trajdy'," poznamenal.

K zájmu o expedici ze strany veřejnosti Havlíček uvedl, že v africké etapě zbývá několik volných míst. V první, téměř třítýdenní části cesty z Džibutska do Etiopie, podle Havlíčka tým vyhradil čtyři místa pro zájemce z veřejnosti. Po odjezdu většiny techniků a řidičů bude v každé, dvoutýdenní části šest až deset míst pro lidi, kteří se chtějí expedice zúčastnit.

Změny tras podle Havlíčka vedly k tomu, že 39 původních zájemců o účast požádalo o vrácení peněz. "My je po společně dohodnutém termínu postupně vypláceli a vyplácíme tak, aby se neohrozil samotný chod expedice," podotkl. Z 88 podporovatelů, kteří se výpravy dosud nezúčastnili, si podle Havlíčka 54 už zvolilo co chce projet, zbytek vybírá.

Po Africe chce tým příští rok projet Jižní, Střední a Severní Ameriku a v roce 2023 vyrazit z Vladivostoku zpět do Česka. Expedice se tak protáhne o rok.

Cestovatelé museli v září expedici dočasně zastavit a rychle opustit Írán, protože se jim nepodařilo prodloužit víza. Posádka odletěla do Česka, auta se z Íránu povedlo dostat do Ruska. Samotný tým se do Ruska však kvůli potížím se získáváním víz dostal až v prosinci.

Výprava navazuje na expedici Tatra kolem světa z konce 80. let. První expedice vyrazila v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky Tatra ve světě. Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí opadl. Jedním z hlavních cílů nynější expedice má být šíření dobrého jména Česka ve světě.