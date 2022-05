Šéf energetické agentury: V Evropě hrozí v létě nedostatek pohonných hmot

Berlín - Evropa by se kvůli napjaté situaci na trhu s ropou v létě mohla potýkat s nedostatkem pohonných hmot. V rozhovoru s týdeníkem Der Spiegel to řekl šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Současnou situaci srovnal i s ropnou krizí v 70. letech, která podle něj tak zásadní dopady neměla.

"Až v Evropě a ve Spojených státech začne hlavní prázdninová sezona, poptávka po pohonných hmotách vzroste. Pak bychom mohli zaznamenat nedostatek například nafty, benzinu či kerosinu, zejména v Evropě," řekl Birol.

Šéf IEA varoval, že současná krize na trhu s energiemi je mnohem větší než ropná krize v 70. letech, a že i potrvá déle. "Tehdy šlo jen o ropu," řekl Birol. "Nynější krize se týká zároveň ropy, plynu a elektřiny," dodal podle agentury Reuters.

Summit Evropské unie v noci na dnešek našel shodu na embargu, které se bezprostředně dotkne více než dvou třetin dovozu ruské ropy. Podle šéfa Evropské rady Charlese Michela je cílem co nejvíce zvýšit tlak na Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině. Do konce letošního roku by embargo mělo pokrýt 90 procent dovozu ruské ropy do EU.

Dohoda o embargu však posiluje obavy z nedostatečných dodávek ropy na trh, což přispívá k dalšímu růstu cen suroviny. Cena severomořské ropy Brent se ráno přechodně zvýšila až nad 124 dolarů za barel, maximum od 19. března.