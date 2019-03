Praha - Bezmozků s pyrotechnikou se fotbal podle předsedy disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Richarda Bačka zbaví jen v případě, že budou dostávat přísnější tresty v přestupkovém řízení. V současnosti výtržníci dostávají tisícikorunové pokuty, což je podle něj málo.

Disciplinárka dnes potrestala Spartu a Plzeň za chování fanoušků v sobotním ligovém utkání na Letné, v němž pyrotechnika hozená ze sektoru pro hostující příznivce zranila několik diváků. Letenští dostali pokutu 350 tisíc a obhájce titulu musí zaplatit půl milionu.

Oba kluby navíc dostaly podmínky na uzavření domácích kotlů, a když Baček na Strahově novinářům oznamoval sankce, bylo vidět, jak je naštvaný. "Pohár trpělivosti, co se týče fanoušků a pyrotechniky, přetekl. Všichni vidíme, kam to vede. Hesla jako Pyro není zločin, že nemůže nikomu ublížit, jsou nesmysly. Může ublížit a může to vést k vážným důsledkům," prohlásil.

Zápas byl kvůli fanouškům dvakrát přerušen - poprvé v 33. minutě a poté v 75. minutě. "Zjistili jsme, že došlo k pronesení nejméně 57 kusů pyrotechniky a sedm kusů bylo použito tím nejbrutálnějším způsobem - záměrným házením mezi diváky," přidal Baček. "Celé to vyprovokovali fanoušci Plzně, což je ze záznamů zcela jednoznačné," konstatoval.

Předseda disciplinární komise je přesvědčen, že sankce pro kluby odpovídají vážnosti provinění. Současně ale uznal, že pokud výtržníci nebudou dostávat od soudů přísnější tresty, jde o marný boj. "Peněžité tresty nikomu zdraví nevrátí. A nezmění ani pocit ohrožení, kvůli kterému je riziko, že lidé už na fotbal nebudou chtít," uvedl.

"Musíme vytvořit prostředí k tomu, aby se trend otočil. Ale osobně se domnívám, že pokud praxe, že ti bezmozci - jiný název pro ně nemám - co to házejí, dostanou v přestupkovém řízení pokutu tisíc, dva tisíce korun, že kluby budou mít obavy vyměňovat si informace o těchto gaunerech, tak se toho nezbavíme," prohlásil.

"Ale kluby to nechtějí tolerovat a staví se k tomu velmi dobře. Měli bychom se podívat, jak funguje trestání fanoušků v oblasti přestupkové a trestněprávní. V tomto případě to naštěstí zafungovalo dobře a to i díky kamerové technologii, která na stadionu je. A díky velmi dobré spolupráci s orgány činnými v trestním řízení byly osoby identifikované a s největší pravděpodobností budou potrestány. Ale je potřeba, aby to nebyl ojedinělý případ jen proto, že se stalo něco extrémního," dodal Baček.

pam nkr