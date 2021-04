Šéf diplomacie USA přiletěl do Afghánistánu s plánem na stažení vojáků

Kábul - Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes přicestoval do Afghánistánu na neohlášenou návštěvu, aby tam představil plán Spojených států stáhnout ze země do 11. září své zbývající vojáky. Informovala o tom agentura AP. V koordinaci s USA ze země odejdou také jednotky dalších zemí NATO a mezinárodní koalice.

Blinken se v Kábulu sešel s afghánským prezidentem Ašrafem Ghaním a dalšími afghánskými představiteli a na americkém velvyslanectví také s americkými vojáky.

Šéf Bílého domu Joe Biden ve středu oznámil, že USA začnou společně se svými spojenci stahovat své poslední vojáky z Afghánistánu 1. května a ze země odejdou do 11. září, tedy do dne 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, kvůli nimž invazi zahájily.

"Důvodem, proč jsem tak krátce po projevu prezidenta (Bidena) tady, je, abych doslova, svou přítomností, demonstroval naši pokračující oddanost Afghánistánu. Naše partnerství se sice mění, ale přetrvává," řekl Blinken při schůzce s Ghaním.

Afghánský prezident podle novinářů na místě uvedl, že rozhodnutí Spojených států respektuje, a vyjádřil vděčnost za oběti amerických vojáků.

Spojené státy mají nyní v Afghánistánu kolem 2500 vojáků, nejvíce jich tam měly v roce 2011 (přes 100.000). K úplnému stažení amerických i aliančních vojsk se zavázala vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa. V dohodě s islamistickým hnutím Tálibán stanovila termín jejich odchodu do 1. května výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.

Tálibán ve svém dnešním prohlášení Bidenův plán stáhnout americké vojáky z Afghánistánu do 11. září označil za jasné porušení dohody a pohrozil protiopatřeními. Spojené státy a další země byly vyzvány, aby okamžitě a bez dalších výmluv Afghánistán opustily, napsal Tálibán.