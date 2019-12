Šéf CzechGlobe považuje Zemanův projev za nepřijatelný a tragický

Brno - Ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) Michal Marek označil dnešní názory prezidenta Miloše Zemana na klimatické změny za nepřijatelné a tragické. Zeman ve vánočním poselství řekl, že si není jistý, zda je rozhodujícím faktorem oteplení planety činnost člověka. Člověk stojí za klimatickou změnou a zpochybňovat to je krajně nezodpovědné, řekl Marek ČTK. Biolog a ekolog David Storch nepovažuje Zemanovy názory na klima za kontroverzní. Většina odborníků se sice shodne, že klimatické změny alespoň zčásti způsobil člověk, dokázat to ale nelze, míní.

Zeman dnes varoval, aby se pod vlivem opatření na ochranu klimatu nestal z Evropy ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel. U oteplení zmínil, že si není jistý, zda je rozhodujícím faktorem činnost člověka, nikoliv přírodní zákony. Jako příklad zmínil Grónsko, kde podle něj před tisíci lety byly pastviny a dobytek, vlivem malé doby ledové ale obyvatelé zahynuli hladem a zimou.

Prezident podle Marka opakoval věci, které už byly tisíckrát vyvráceny. "Současné změny mají i své přirozené důsledky, ale nastávají strašně rychle a nejde opomenout, že je to vlivem lidstva. Lidská civilizace je tak silná, že diktuje planetě, nejde opomenout, že sedm miliard lidí je tak siný fenomén, že to má vliv na fungování Země," uvedl Marek. Podle něj ve vědě existují oponenti s různými názory. "Je ale jasné, že klimatická změna je tady a stojí za ní člověk. Patří to k vědeckému poznání a zpochybňovat to považuji za krajně nezodpovědné," dodal.

Storch z Centra pro teoretická studia si myslí, že Zemanovy názory jsou vcelku umírněné. "Většina klimatologů se shoduje, že současné změny jsou alespoň zčásti způsobené člověkem. To ale neznamená, že se to dá dokázat. Už z principu, protože nemáme experiment, opakování a tak dále. Klimatické změny prostě nastaly. Tedy z tohoto hlediska tvrdit, že to není stoprocentně jisté, je v pořádku, jakkoliv většina klimatické obce se shoduje, že člověk tam něco způsobil," řekl biolog ČTK. Problém současných klimatických změn spočívá podle něj v tom, že jsou poměrně rychlé. "V období posledních tisíců let je to neobvykle rychlá změna, která asi souvisí s člověkem, ale jak říkám, nedá se to stoprocentně říct," uvedl Storch z centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

Jiří Koželuh z Hnutí Duha nicméně míní, že vědci dominantní vliv lidstva na probíhající rychlou změnu klimatu prokázali pomocí měření a výpočtů.

Zeman hovořil o tom, že Evropská unie produkuje devět procent světových emisí, zbytek je Spojených států, Číny, Indie a dalších zemí. Podle Marka je Evropa zodpovědná za průmyslovou revoluci. "Pokud má Evropa intelektuální úroveň, je povinna jít příkladem, příklady táhnou. A pokud prezident mluví o Číně, tak asi neví, jaké Čína dělá pokroky, jaké tam nastávají inovace a jak likvidují uhelné elektrárny," řekl Marek.

"EU dnes zaostává v rozvoji obnovitelných zdrojů za Čínou či Indií. USA rychle snižují spotřebu uhlí, prezidentu (USA Donaldu) Trumpovi navzdory. Skanzenem se EU stane, naopak pokud se nebude snažit modernizovat. Zrovna Česko s vysokou závislostí na fosilních palivech a druhým nejšpinavějším vzduchem v EU má velký zájem na tom, aby se peníze a kapacity směřovaly do inovací a modernizace energetiky a ekonomiky," uvedl Koželuh.

Prezident se dotkl také studentských stávek za klima. Podle Marka mají mladí lidé právo se vyjadřovat. "Nemělo by se jim říkat, že se nic neděje a že jsou hlupáci a vytvářejí náboženství, to je pro mě nepřijatelné," dodal Marek.