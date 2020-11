Šéf ČT Dvořák požádal Babiše o podporu zachování vratek DPH

Praha - Generální ředitel České televize Petr Dvořák dnes požádal premiéra Andreje Babiše (ANO) o podporu úpravy zákona, která umožňuje veřejnoprávním médiím vracení DPH za pořízené zboží a služby stejně jako dosud, a to až do roku 2024. ČT by tak nemusela v dalších dvou letech omezovat veřejnou službu. Dvořák to uvedl pro ČTK po dnešním jednání s premiérem. Babiš podle něj považuje návrh za racionální a bude se jím s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) zabývat.

"S panem premiérem jsme na dnešní schůzce probírali financování České televize. Ve Sněmovně je totiž návrh zákona o DPH, který je pro Českou televizi zásadní z hlediska jejího financování v následujících letech. Návrh v tuto chvíli neobsahuje ujasnění toho, jak mají média veřejné služby, Česká televize a Český rozhlas, postupovat při odpočtu daně z přidané hodnoty po roce 2021," uvedl Dvořák ve vyjádření pro ČTK.

Současná právní úprava umožňuje ČT získávat zaplacenou DPH až do roku 2021. ČT tak díky tomu získává 350 až 400 milionů Kč ročně, které dosud využívala na financování investic do přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2. Rozpočet ČT na letošní rok je 6,76 miliardy korun. Většinu příjmů tvoří koncesionářské poplatky.

Díky zachování vratek DPH by televize podle Dvořáka mohla zachovat vysílání programu ČT3 nebo investovat více peněz do kultury, například prostřednictvím nově vznikajícího fondu audiovize, i do sportu. Tedy do segmentů, které jsou významně zasaženy pandemickou situací.

Na jednání se Dvořák s Babišem krátce dotkli také současného dění okolo Rady ČT. "Pan premiér mě seznámil se svou odpovědí na otevřený dopis upozorňující na situaci v České televizi, pod nějž se podepsaly desítky osobností veřejného života. Společně jsme konstatovali, že celá věc je v kompetenci Poslanecké sněmovny, která má možnost volit a odvolávat Radu ČT, respektive její jednotlivé členy," dodal Dvořák. Rada ČT před dvěma týdny odvolala svou dozorčí komisi, což bylo podle některých reakcí nezákonné. Kvůli tomu pak odstoupil předseda rady René Kühn.