Praha/Lidice - Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička nebude moct promluvit na pietě k 77. výročí vyhlazení Lidic. Neumožní mu to přípravný výbor akce. ČTK o tom informovala v tiskové zprávě předsedkyně oblastní organizace Jana Bobošíková. Místo Vodičky vystoupí na pietě starostka Lidic a členka místní organizace Veronika Kellerová. Místopředseda svazu Emil Kulfánek považuje Kellerovou za váženou osobu, která Vodičku zastoupí. Vodička a vedení ČSBS v poslední době čelí kritice za své postoje.

Bobošíková v tiskové zprávě uvedla, že přípravný výbor pro organizaci pietní vzpomínky k 77. výročí vyhlazení Lidic na úterním jednání rozhodl, že Vodičkovi nebude umožněno 15. června na pietě vystoupit. Místo něj promluví Kellerová. Podle Bobošíkové se tak stalo na návrh člena ústředního výboru ČSBS Pavla Horešovského. Více Bobošíková záležitost nechce komentovat.

"Já si toho považuji, že budu mluvit na hrobě svého pradědečka a strýčka. Dál se k tomu nechci vyjadřovat," řekla ČTK Kellerová. Kulfánek ji označil za výbornou členku a váženou osobu, která Vodičku zastoupí.

Vodička čelí kritice například za to, že ocenil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se jako policista podílel v roce 1989 na potlačování protirežimních demonstrací. Svaz se hájí, že Ondráček přispěl na opravu pomníků. Pozornost vzbudil i projev Vodičky na tryzně v Terezíně, židovské obce označily jeho výroky o uprchlících za xenofobní. Svaz musel také řešit problémy ve vedení, když na funkci místopředsedy rezignoval válečný veterán Pavel Vranský. Sdružení jako důvod uvedlo jeho vysoký věk, Vranský odchod zdůvodnil ztrátou důvěry ve správné vedení svazu.

Organizace výtky odmítá. Některé obce a města přesto v poslední době odmítají s ČSBS spolupracovat, nechtějí svazu například poskytovat dotace. Situací by se měl dnes zabývat i Senát, který by mohl doporučit senátorům, aby omezili účast na vzpomínkových akcích svazu. Kulfánek to označil za ostudnou akci Senátu. Nevěří, že se žádný senátor jejich piet nebude účastnit.

V úterý zasedal ústřední výbor svazu. Podle serveru Deník N byla na programu jednání kritika vedení a pokus o jeho sesazení, který vzešel právě z lidické organizace. Delegáti nakonec Vodičku v hlasování podpořili. Kulfánek ČTK řekl, že v každé organizaci bývá kritika. Spory označil za vnitřní záležitost vedení.