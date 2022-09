Šéf cizinecké policie: Do rána jsme zadrželi na hranicích 120 migrantů

Praha/Hodonín - Policie zadržela od půlnoci, kdy začaly na hranicích se Slovenskem dočasné kontroly, přes 120 migrantů a sedm převaděčů. Radiožurnálu to před 08:00 řekl ředitel cizinecké policie Milan Majer. Česko zahájilo kontroly na česko-slovenské hranici kvůli vysokému počtu uprchlíků, kteří přes ČR přecházejí do Německa a Rakouska. Policie bude kontrolovat 27 bývalých hraničních přechodů i zelenou státní hranici minimálně deset dnů.

"K tomuto času evidujeme přes 120 zadržených tranzitních nelegálních migrantů. Evidujeme také sedm převaděčů, kteří se snažili tyto migranty převézt, takže zatím se pořád ukazuje, že ten trend převozu migrantů tady je," řekl Majer Radiožurnálu.

V současné době podle Majera převažují mezi migranty Syřané, kteří se většinou dlouhodobě zdržovali v Turecku a nyní míří většinou do Německa. Občané Sýrie jsou z důvodu situace v Sýrii takzvaně nevyhostitelní. "Je jim vydáván příkaz k opuštění České republiky s dobou 30 dnů a jsou poučováni o tom, že pakliže chtějí zůstat na území České republiky, tak mají možnost přes vízum za účelem strpění," řekl ředitel cizinecké policie. Doplnil, že s převaděči probíhá trestní řízení a hrozí jim sazba odnětí svobody až do pěti let.

Obyvatele Žítkové zajímaly dopady kontrol hranic na místní a turisty

Dopady zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem na občany žijící v pohraničí i turisty zajímaly na dnešní debatě obyvatele Žítkové na Uherskohradišťsku a okolí. Lidé zde ráno mohli diskutovat s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) a policejním prezidentem Martinem Vondráškem. Ptali se například na to, jestli se lidé mohou pohybovat v blízkosti hranice a co se stane, když ji překročí. "Chodí tady taky hodně turistů, kteří nevědí, kde hranice je," uvedla jedna z obyvatelek. Kvůli zvýšené migraci hlavně Syřanů zavedlo Česko od půlnoci na dnešek na hranicích se Slovenskem kontroly.

"Nebude tady žádné pásmo, kam se nesmí vstoupit, žádné omezení českých občanů v pohybu směrem k hranici není," uvedl Rakušan, podle kterého se lidé mohou pohybovat v blízkosti hranice. Opatření podle něj nejsou zaváděna vůči českým ani slovenským občanům. Rakušan také mluvil o určité toleranci, pokud člověk omylem překročí hranici, situaci je možné také vyřešit domluvou.

Obyvatele zajímalo také, jak je zajištěna bezpečnost místních, pokud jsou policisté nasazeni na hranicích nebo hlídají zadržené skupiny běženců. Podle policejního prezidenta jsou na kontrolu hranic nasazeni policisté z celé republiky. Hranice podle Vondráška hlídají stovky policistů, v jedné směně jich slouží asi 500, pomáhá jim 60 celníků.

Kontroly jsou zatím zavedeny na deset dnů, podle Rakušanova odhadu je možné, že potrvají dva měsíce a poté se o nich bude jednat na evropské úrovni. Náklady na desetidenní kontroly jen za policii jsou podle Rakušana kolem 20 milionů korun.

Kontroly na hranicích se týkají 17 silničních, sedmi železničních a tří říčních přechodů. Na jiných místech není možné státní hranice překračovat, policisté budou hlídat i takzvanou zelenou hranici.

Rakušan: Zavedení kontrol na hranicích má být překážkou převaděčům

Dočasné zavedení kontrol na hranici se Slovenskem není podle Rakušana silový krok vůči Slovensku, cílem je dát převaděčským skupinám najevo, že pro ně existuje překážka. Ministr to dnes řekl na půlnočním briefingu v Hodoníně na hranici se Slovenskem. Konkrétně se to týká 17 silničních, sedmi železničních a tří říčních přechodů. Na jiných místech není možné od půlnoci ze středy na dnešek minimálně dalších deset dnů státní hranice překračovat, policisté začali hlídat i takzvanou zelenou hranici.

"Rozhodně tím cílem není komplikovat život občanů ať už České nebo Slovenské republiky. Rozhodně to není nějaký silový krok České republiky vůči Slovensku. Tím cílem je jediné, dát i převaděčským skupinám, což jsou ti skuteční zločinci, což jsou ti skuteční obchodníci s lidským neštěstím, jasně najevo, že tady existuje překážka. A tou ty kontroly zavedené na slovensko-české hranici objektivně v této chvíli jsou," řekl Rakušan.

Hranice hlídají stovky policistů. Policejní prezident Martin Vondrášek uvedl, že v jedné směně slouží asi 500 policistů z celé ČR, kterým pomáhá 60 celníků. "Máme oprávnění zastavit vozidlo, provést prohlídku toho vozidla, případně i zavazadla, a udělat všechno pro to, aby na naše území vstupovali pouze cizinci, kteří splňují podmínky pobytu,“ uvedl policejní prezident.

Policisté budou kontrolovat i takzvanou zelenou hranici. Podle Vondráška kdokoliv, kdo bude překračovat státní hranici ze Slovenska k nám, musí využít těch 27 stanovených míst. Jinak se vystavuje postihu za přestupek s pokutou až 50.000 korun. Výjimku mají zemědělci, lesníci, myslivci či rybáři při výkonu své práce v příhraničí, také složky integrovaného záchranného systému.

O dočasném zavedení kontrol rozhodla vláda v pondělí. V první fázi bude trvat deset dní, tedy do 8. října. Podle vlády jde o způsob, jak bojovat s nelegální migrací. Čas chce využít k jednání se slovenskou stranou, poté kabinet situaci vyhodnotí. Slovenský premiér Eduard Heger ve středu Českou republiku za její rozhodnutí kritizoval a naznačil, že problém je v zajištění ochrany vnějších hranic schengenského prostoru volného pohybu osob v Maďarsku. V návaznosti na Česko ode dneška zahajuje kontroly na hranicích se Slovenskem také Rakousko. Země tak chce předejít tomu, aby převaděči obcházeli kontroly na českých hranicích cestou právě přes Rakousko.

Policisté od začátku letošního roku zajistili na území republiky zhruba 12.000 migrantů. To výrazně překračuje čísla z roku 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. Zadrželi i 125 převaděčů, zatímco v minulých letech šlo řádově o jednotky či nižší desítky případů ročně. Ve středu počty zadržených dál rostly. Jen jihomoravští policisté k 13:00 zajistili 265 migrantů, tedy více než za celé úterý, kdy bylo zadržených cizinců 194. Drtivá většina migrantů má syrský původ, nepřichází ale přímo ze Sýrie, nýbrž z Turecka. Česko není jejich cílem, putují dál na západ.