Šéf CIA: Putin věří, že je třeba zdvojnásobit válečné úsilí na Ukrajině

Washington - Ruský prezident Vladimir Putin věří, že musí zdvojnásobit své válečné úsilí na Ukrajině, aby dosáhl pokroku. Na konferenci pořádané deníkem Financial Times to dnes uvedl ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns. CIA podle něj ale nezaznamenala žádné známky toho, že se Rusko chystá použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně.

"(Putin) je v rozpoložení, kdy nevěří, že si může dovolit prohrát. Myslím, že právě teď je přesvědčený, že vystupňování operací mu stále umožní dosáhnout pokroku," řekl Burns, který v letech 2005 až 2008 působil jako velvyslanec USA v Rusku. CIA ale nemá žádné konkrétní důkazy o tom, že by se připravoval na nasazení nebo dokonce použití jaderných zbraní.

"Vzhledem k válečným výrokům, které jsme slyšeli od ruského vedení, nemůžeme brát tyto možnosti na lehkou váhu," řekl a dodal, že CIA se na tuto problematiku bude nadále soustředit.

Moskva se o jaderných zbraních během války proti Ukrajině zmínila několikrát. Už krátce po začátku ruské invaze - 27. února - Putin nařídil uvést jaderné síly do "zvláštního režimu" bojové pohotovosti.

Ruskou invazi na Ukrajinu sleduje pozorně i Čína kvůli své touze ovládnout Tchaj-wan, dodal Burns. Tvrdý odpor Ukrajinců a ekonomické dopady války, kterým Rusko kvůli sankcím čelí, však ovlivní způsob, jakým Peking o takovém kroku přemýšlí. "Ani na chvíli si nemyslím, že by to časem oslabilo odhodlání Pekingu získat kontrolu nad Tchaj-wanem. Ale myslím si, že je to něco, co ovlivňuje jejich kalkulaci toho, jak a kdy toho dosáhnou," dodal šéf CIA.