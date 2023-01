Šéf CIA měsíc před válkou osobně varoval Zelenského před ruskými atentáty

Washington - Spojené státy měsíc před začátkem ruské invaze na Ukrajinu varovaly ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před hrozbou atentátu z Ruska. O plánech Moskvy ho osobně v Kyjevě informoval šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns, píše v dnes vydané knize o fungování Bílého domu pod americkým prezidentem Joem Bidenem novinář Chris Whipple. Informoval o tom server Business Insider.

Zelenskyj loni v lednu odmítal, že by Rusové plánovali ničím nevyprovokovanou plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, a naznačoval, že veřejná varování amerických rozvědek vyvolávají "paniku" a mají negativní dopad na ukrajinskou ekonomiku, píše Whipple v dnes publikované knize The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House (Životní boj: Uvnitř Bílého domu Joea Bidena). Je přitom nezvyklé, aby Spojené státy takto veřejně hovořily o zjištěních zpravodajských služeb, což podle něj naznačuje, že si byl Washington svým vyhodnocením ruských záměrů zcela jistý.

"Burns musel přijet a seznámit (Zelenského) s realitou," píše novinář s tím, že šéfa CIA o to požádal přímo Biden. Řekl mu také, aby Zelenskému ukázal podrobné ruské plány na jeho zavraždění. "To Zelenského okamžitě zaujalo; zpráva ho zaskočila a vystřízlivěl," uvádí Whipple, který svou knihu sepsal na základě rozhovorů s činiteli Bílého domu.

Poskytnuté zpravodajské informace byly podle novináře tak podrobné, že pomohly Zelenského bezpečnostním složkám zmařit dva ruské pokusy o atentát.

Rusko o měsíc později, v únoru 2022, vpadlo na Ukrajinu, a zahájilo tak největší vojenský konflikt v Evropě od druhé světové války. Od té doby ukrajinští představitelé hovoří o tom, že Zelenskyj přežil přes 12 ruských pokusů o atentát, píše Business Insider.

Burns při loňské návštěvě Zelenského rovněž seznámil s "plánem invaze" ruského prezidenta Vladimira Putina. Předestřel mimo jiné ruské plány získat kontrolu nad letištěm Hostomel severně od Kyjeva a využít ho jako odrazový můstek pro útok na ukrajinskou metropoli. Strategického letiště se ruská armáda zmocnila 25. února, den po zahájení invaze, při útoku zničila největší provozovaný nákladní letoun na světě An-225 Mrija. Od Kyjeva se nakonec po neúspěchu ruská vojska stáhla na přelomu března a dubna.