Šéf ČEZ Beneš: Může se stát, že uhelné elektrárny budou v provozu déle

Praha - Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš míní, že se v současné situaci může stát, že uhelné elektrárny zůstanou v provozu déle než firma dosud plánovala. Je podle něj také možné, že tyto zdroje budou muset po nějakou dobu vyrábět o něco více, než s čím počítaly plány na jejich postupné odstavení. ČEZ bude na tyto scénáře připraven, řekl dnes Beneš na tiskové konferenci. Současná vláda v programovém prohlášení uvedla, že chce dokončit odklon od uhlí do roku 2033.

"Co se týká Vize 2030 - Čistá energie zítřka, s těmi čísly, co jsme si řekli a postupným odstavováním našich uhelných zdrojů, tak my v tuto chvíli jsme přesvědčeni, že to je pořád platné a pořád k tomu směřujeme. Může se stát v souvislosti s tou situací, která se kolem nás děje, ještě v těch nejbližších letech se to bude vyvíjet trochu jinak, než bychom si mysleli ještě před měsícem," uvedl Beneš.

ČEZ je podle něj stále přesvědčený, že ze střednědobého a dlouhodobého hlediska se ČR i tak od emisních zdrojů odkloní. "Může se stát, že to bude krátkodobě lepší a výhodnější a budou (uhelné elektrárny) produkovat víc," řekl Beneš. Přesvědčení ČEZ ale je, že ČR půjde cestou stavby bezemisních zdrojů a rozvojem jaderné energetiky, dodal.

"Samozřejmě děláme analýzy toho, co bychom byli schopni udělat v našich uhelných zdrojích a chceme být připraveni na scénáře, že by uhelné zdroje musely vyrábět déle, než máme v plánu a samozřejmě na to připraveni budeme," uvedl Beneš.

ČEZ loni v aktualizaci své strategie oznámil, že bude pokračovat v útlumu uhlí a do roku 2030 ho přestane spalovat v teplárnách. Firma dříve uvedla, že plánuje do roku 2030 investovat do modernizace a transformace svých teplárenských lokalit na nová paliva 30 až 40 miliard korun. Finanční ředitel ČEZ Martin Novák loni v létě uvedl, že Severočeské doly ze skupiny ČEZ přestanou těžit hnědé uhlí nejpozději do roku 2038 místo dříve plánovaného roku 2050. Nevyloučil tehdy možnost, že těžba může kvůli situaci na trhu skončit ještě dříve.