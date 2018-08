Ústí nad Labem - Majitel a předseda představenstva ústeckého holdingu Centropol Aleš Graf nese nelibě současné vnímání trhu s energiemi v Česku. Počínání takzvaných šmejdů, kteří často nabízejí lidem nevýhodné smlouvy nebo dárky, je podle něj způsobeno snahou malých dodavatelů elektřiny a plynu získat nové zákazníky za každou cenu a jakýmikoliv praktikami. Graf to řekl v rozhovoru s ČTK. Dceřiná společnost holdingu Centropol Energy je druhým největším alternativním dodavatelem energií v ČR.

"Trh je nyní zdevastován kvůli neseriózním firmám, které zákazníkům spolu se smlouvou prodávají například LED diodové žárovky. Musím říct, že mě to uráží," řekl ČTK Graf. Problémem jsou podle něj také některé aukce na dodavatele energií, které ne vždy pořádají důvěryhodné subjekty.

Problematiku spojenou s nekalými praktikami v energetice společně řeší ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad (ERÚ) a Česká obchodní inspekce. Stát plánuje změnu legislativy, která by měla v boji proti takzvaným šmejdům energetice pomoci.

Například připravovaný zákon o ochraně spotřebitele by měl mimo jiné zvýšit ochranu spotřebitelů, zejména co se týče uzavírání smluv po telefonu. Nově by měly být takové smlouvy pro spotřebitele závazné teprve poté, až je zákazník podepíše. Předloha má být vládě předložena do konce června příštího roku. Záležitost by měla řešit také připravovaná novela energetického zákona.

Podle Grafa by mohlo pomoci také zavedení licencí ERÚ konkrétním osobám, které elektřinu a plyn zákazníkům nabízejí. "Podomní prodej v té formě, jak je dnes uskutečňován, musí být zakázán. Pojďme se třeba bavit o tom, že budou fungovat energetičtí poradci. Když někdo přijde do domácnosti, tak to bude člověk, který bude energetickým úřadem licencován a bude kvalifikován k tomu, aby tu činnost vůbec mohl dělat," uvedl Graf. Centropol podle něj podporuje snahy velkých dodavatelů energií, aby byl energetický trh v tomto smyslu zregulován.

Liberalizace tuzemského trhu s energiemi, díky které si mohou lidé už více než deset let libovolně vybírat svého dodavatele energií, se navzdory aktuálnímu stavu podle Grafa uskutečnila téměř učebnicově. "Úroveň nastavení energetického trhu v České republice je jedna z nejlepších v celé Evropě. Zbývá pouze odstranit současné mouchy," dodal Graf.

Centropol Energy vykázal v loňském roce čistý zisk 18,4 milionu korun. Tržby stouply o 4,4 procenta na 7,1 miliardy korun. Na konci letošního července dodávala firma podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) elektřinu 246.617 a plyn 58.575 zákazníků. Od největšího alternativního dodavatele, Bohemia Energy, bralo ve stejné době elektřinu 400.000 a plyn zhruba 200.000 odběratelů.