Šéf ČD: Máme nedostatek vozů, dodavatelé nedodržují termíny oprav

Praha - České dráhy se potýkají s nedostatkem vozů. Ředitel společnosti Michal Krapinec věří, že se situace změní v druhé polovině letošního roku. Řekl to na dnešním setkání s novináři. Hlavními důvody nedostatku vozů jsou podle něj nedodržování termínů oprav u externích dodavatelů, zpožděné dodávky nových vozidel nebo podstav zaměstnanců údržby.

"Věříme, že od druhé poloviny letošního roku by se měly opravné doby vrátit tam, na co jsme byli zvyklí," řekl Krapinec. Podle něj je problém celoevropský, vozů je nedostatek a doby oprav se prodlužují neúměrným způsobem. "Když se podíváme například na západ od ČR, tak není výjimečné, že dopravce celou linku zruší nebo neobslouží. My děláme maximum pro to, abychom všechny linky obsloužili, i když třeba ve snížené kvalitě oproti nějakému očekávání," dodal.

Řešení se podle ředitele ČD kvůli velikosti problému nehledá snadno. Jedna z možných cest je zápůjčka vozů. "To se nám povedlo ze zahraničí. Není jich mnoho, ale i tak to pomůže," řekl Krapinec. Jde podle něj například o pronájem Vectronů či nasazení vozů slovenského národního dopravce ZSSK. Krapinec dodal, že ČD mají signály, že druhá polovina roku by měla být tím bodem, kdy se situace zlepší. "Souvisí to s ukrajinskou krizí. Třeba opravny vozů nebo dodavatelé měli sídlo na východ od ČR," řekl.

České dráhy mají nyní ve výrobě přes 200 vlakových jednotek. Je to například 110 jednotek RegioPanter, 76 jednotek RegioFox či 20 jednotek ComfortJet. Hodnota těchto investic sahá ke 35 miliardám korun. Společnost v dalších letech ještě posílí vozový stav, v tendrech nyní shání dalších více než 200 vlakových jednotek s odhadovanou cenou 86 miliard korun.

Vliv na situaci má podle dopravce i podstav zaměstnanců údržby. "Mechanici, elektromechanici, zámečníci. Tyto profese nám chybí. Například v oblastním centru údržby ČD chybí 37 mechaniků. Nyní jich je asi 350, takže to není tak špatné, ale těch deset procent tady chybí," řekla náměstkyně generálního ředitele ČD pro lidské zdroje Blanka Havelková. Situaci se snaží změnit kampaněmi na středních školách a náborovými aktivitami. Uvažují také o nových benefitních programech a náborových příspěvcích.