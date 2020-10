Šéf Bulovky: Do nemocnic by se mohli povolat ambulantní lékaři

Praha - V nově zřizovaných provizorních nemocnicích mohou pomoci lékaři z oddělení, kde bude omezena zbytná péče. Novinářům to dnes řekl ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček. Do nemocnice by se měli podle něj povolat také lékaři z ambulancí. Přednostně by se ale podle něj měly posílit kapacity ve stávajících nemocnicích, dokud je to možné. Informace o tom, že personál k provizorním lůžkům by měly podle premiéra Andreje Babiše (ANO) poskytnout nemocnice, je pro Kvačka nová. Žádný oficiální požadavek zatím nemocnice nedostala. Nemohl proto zatím říct, zda a kolik lidí by mohla nemocnice vyčlenit.

"S postupným omezováním elektivní péče by se mohl zapojit personál z těchto oddělení," uvedl. Jako elektivní péči lékaři označují zákroky, které jsou odložitelné a jejich neprovedení neohrožuje zdravotní stav pacienta. Typicky jde například o ortopedické operace. O povolávání ambulantních specialistů mluvil i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Podle ministrova pondělního vyjádření by mělo v nemocnicích personálně oslabených kvůli epidemii koronaviru pomáhat až 2400 mediků čtvrtých a pátých ročníků a studenti absolventských ročníků dalších profesí, například budoucí farmaceuti či zubaři. Studenti mají pomoct zdravotnictví oslabenému nemocností lékařů a sester i zavřením prvních stupňů základních škol.

V provizorní nemocnici v Letňanech, kterou vybuduje armáda, by mělo vzniknout 500 lůžek, v celém Česku asi 4000. "Bude záležet na tom, jaký to bude typ lůžek. Pokud to bude pro pacienty s lehkým průběhem na úrovni následné péče, tak podle pravidel stačí na 40 lůžek jeden lékař. Pokud to budou akutní lůžka, tak mnohem víc. A pokud by to měla být lůžka ventilovaná, tak na jedno lůžko je naopak několik lidí," řekl Kvaček.

Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes ráno potvrdil, že armáda začne v sobotu nemocnici v objektu výstaviště v Letňanech připravovat. Hasiči požádali o pomoc s lůžky ze zahraničí, Česko dnes vloží do evropského systému žádost o vybavení i personál.

Bulovka postupně vyhrazuje lůžka pro covid, bude jich až 228

Nemocnice na Bulovce postupně mění pracoviště na lůžka pro pacienty s covidem-19. Může jich nabídnout až 228, 75 na jednotkách intenzivní péče a 41 s plicním ventilátorem. Aktuálně je v nemocnici asi 50 hospitalizovaných s covidem-19, jejich počet se zvyšuje zatím mírně. Novinářům to dnes řekli ředitel nemocnice Jan Kvaček a primářka Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí Hana Roháčová.

"Vyčlenili jsme část infekční kliniky, oddělení ARO a celou budovu dermatovenerologické kliniky a následné péče, uvedl. Kapacity JIP jsou obsazené z 13 procent, ostatní lůžka z 15 procent. Pacienti se podle něj nemusí do nemocnice bát chodit na běžné zákroky či vyšetření, protože péče o nakažené se soustředěná do samostatných pavilonů.

Roháčová na dotaz ČTK uvedla, že zatím není testovaný každý pacient přijímaný do nemocnice, ale zvažuje se to. "Od minulého týdne máme rychlejší antigenové testy, které dají výsledek už za hodinu. Testujeme pacienty s příznaky, abychom si byli jistí, jestli nejsou nakažení," dodala.

Nové rychlejší testy, s nimiž má ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v plánu testovat celou českou populaci, nemocnice podle Roháčové porovnala s PCR a případné negativní výsledky u lidí, kteří mají jasné příznaky covidu-19, znovu ověřuje pomocí této stávající metody. Pro testování lidí na odběrovém místě má nemocnice v současné době kapacitu asi 1300 až 1400 testů za den.

Největší současnou hrozbou je pro nemocnici podle Kvačka nakažený personál. Nemocnice s 2500 zaměstnanci má zatím 15 nakažených sester, devět lékařů, tři laboranty a zhruba desítku dalšího technického personálu. Uzavření škol se Bulovky personálně nedotklo, vyhradila hlídací skupinu pro děti, zajišťuje jim i obědy a svačiny v nemocniční jídelně. V nemocnici pracuje asi 110 mediků, uvítá i další. Potřeba by jich podle ředitele bylo až 160. Ochranných pomůcek, jejichž nedostatek byl pro nemocnice velkým problémem na jaře, je v současné době dostatek.

V pondělí bylo podle hlášení nemocnic v celém Česku k dispozici 24 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (JIP/ARO), asi 32 procent lůžek s kyslíkem a 50 procent s plicními ventilátory. Dostupných je také přes 85 procent lékařů intenzivní péče a 89 procent sester. Podle neveřejných modelů z jednání vlády hrozí, že se současná kapacita nemocnic vyčerpá už na konci měsíce října.