Ilustrační foto - Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií dnes nečekaně přiletěli do Iráku, aby poděkovali americkým vojákům, kteří tam slouží. ČTK/AP/Andrew Harnik

Londýn - Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt se dnes jasně vymezil vůči tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa o porážce takzvaného Islámského státu (IS) v Sýrii a šéfa Bílého domu obvinil, že světové události zjednodušuje. Trump s oblibou věci popisuje v černobílých pojmech, řekl Hunt ve vysílání rozhlasové stanice BBC Radio 4. Válka proti IS v Sýrii není podle Londýna u konce.

"Prezident Trump je odborníkem na to, aby o věcech, které se ve světě dějí, hovořil jen v černobílých pojmech. Hodnocení Spojeného království je takové, že jsme ve válce proti DAIŠ (arabská zkratka pro IS) učinili obrovský pokrok, ale u konce ještě není," odpověděl šéf britské diplomacie na otázku, zda má americký prezident pravdu, když hovoří o porážce IS v Sýrii.

Podle hlavního politického zpravodaje bulvárního deníku The Sun Toma Newtona Dunna byl výrok ministra zahraničí nezvykle nediplomatický. "Jeremy Hunt zaútočil na Trumpa jako na 'odborníka' na popisování světových problémů 'v černobílých pojmech' a šel proti němu ohledně IS... Jakákoli snaha o diplomatické jemnůstky je pryč," napsal na twitteru.

Stejný pohled na situaci v Sýrii jako dnes Hunt prezentovalo britské ministerstvo zahraničí i bezprostředně poté, co Trump 19. prosince překvapivým sdělením ohlásil rozhodnutí stáhnout z této blízkovýchodní země americké vojáky. Podle Hunta tam bojovníci IS "stále drží jistá území" a stále představují "reálná rizika". "Musíme být i nadále ve střehu," řekl.

Trump při středeční návštěvě amerických vojáků v Iráku stažení jednotek ze Sýrie hájil s tím, že Spojené státy nemohou "dál být světovými policajty". Podle agentury AFP mají Spojené státy aktuálně v Sýrii kolem 2000 vojáků, kteří bojují proti IS a v zónách ohrožovaných islamisty se starají o výcvik tamních sil. Británie se zase podílí na vedení mezinárodní letecké kampaně proti pozicím radikálů.