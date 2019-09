Šéf basketbalistů USA si před OH vzpomene na ty, kteří odmítli MS

Tung-kuan (Čína) - Šéf americké basketbalové reprezentace Jerry Colangelo uvedl, že při skládání týmu pro olympijské hry v Tokiu zohlední i to, kteří hráči odmítli účast na aktuálním mistrovství světa. Americké mužstvo bez hvězd skončí na šampionátu v Číně nejlépe sedmé, což bude jeho nejhorší výsledek na velké akci v historii.

Kádr USA pro mistrovství světa se rodil v bolestech. Superhvězdy typu LeBrona Jamese či Stephena Curryho odřekli účast už dopředu a z 35 jmen původní širší nominace nakonec do Číny odcestovali jen čtyři hráči. Na vině nebyla jen zranění, ale i omluvenky kvůli přípravě na novou sezonu NBA. Svou roli mohl sehrát i nový mezinárodní kalendář, neboť poprvé od 60. let minulého století se hrají MS a OH rok po sobě.

"Můžu říct jen to, že si nemůžete nevšimnout a zapomenout, s kým jste chtěli jít do války a kdo to odmítl," uvedl Colangelo. "Hráči, kteří tu byli, udělali vše, co bylo v jejich silách. Jsou to dobří kluci. Ale měli jsme větší očekávání ohledně toho, jak náš kádr bude vypadat. Že to tak nedopadlo, je pro mě velké zklamání," dodal ředitel organizace USA Basketball.

Američané na MS vypadli ve čtvrtfinále s Francií a následně prohráli i se Srbskem, což je odsoudilo k sobotnímu boji o sedmé místo proti Polsku. Nejenže tak poprvé po sedmi velkých turnajích za sebou nezískají medaili, ale postarali se o historicky nejhorší výsledek USA na MS či OH, kterým dosud byla šestá příčka ze šampionátu v roce 2002.

Colangela neúspěch v Číně mrzel i kvůli kouči Greggu Popovichovi, jenž povede tým i za rok v Tokiu. Pětinásobný vítěz NBA se San Antoniem se totiž ještě jako hráč nevešel do americké reprezentace pro OH 1972 a byl asistentem na MS 2002 a OH 2004, kde Američané zůstali bez medaile. "Řekl jsem 'Popovi', že mě to kvůli němu mrzí, protože jsem chtěl, aby měl šanci na medaili poté, co s USA v minulosti zažil. Ale nebylo mu na tomhle turnaji přáno," řekl Colangelo.

Člen Síně slávy a dlouholetý generální manažer Phoenix Suns už bezprostředně po skončení čínského turnaje začne přemýšlet nad Tokiem, kde budou chtít američtí basketbalisté získat čtvrté olympijské zlato za sebou. Při skládání tohoto týmu by měl mít Colangelo méně bezesných nocí než letos, protože turnaj pod pěti kruhy bývá pro hráče z NBA větším lákadlem než světový šampionát.

"Abychom se posunuli, budeme potřebovat spolupráci klubů, agentů a pak dojde na osobní rozhovory s hráči. Jsem napjatý, kolik hráčů nám hned na začátku řekne, že touží (na OH) hrát," uvedl Colangelo, jenž ale vyslal varování těm, kteří ho letos odmítli. "Chci jasně prohlásit: Stejně tak jako o tom, koho chceme, to bude možná o tom, koho nechceme," řekl devětasedmdesátiletý funkcionář, jenž šéfuje americké reprezentaci od roku 2005.