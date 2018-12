Kábul - Promítáním pohádek, mší, rybou a bramborovým salátem i společným posezením se slovenskými kolegy budou trávit Vánoce čeští vojáci v Afghánistánu. Vánoční dárky jim již v předstihu přivezl tento týden náčelník generálního štábu Aleš Opata. Necelé dva týdny před Vánoci navštívil české jednotky na základnách v provinciích Parván a Lógar i v hlavním městě Kábulu. Dárky k Vánocům dostali vojáci od armády, ale i od svých rodinných příslušníků a od veřejnosti. Opata byl v Afghánistánu od středu do dneška.

Česká armáda má v současné době v Afghánistánu kolem 350 vojáků, kteří působí na několika místech země. Největší jednotky jsou v Kábulu a na letecké základně Bagrám v provincii Parván. Velitelství české mise sídlí na základně na mezinárodním letišti v Kábulu, kde slouží 65 vojáků. Opata jim přivezl armádní balíčky, ve kterých jsou především potraviny, které se nedají v Afghánistánu sehnat. Tedy například české cukrovinky, zrnková káva nebo nealkoholické pivo. Na všech aliančních základnách v zemi totiž platí "suchý zákon", tedy zákaz alkoholu.

"Potravinové balíčky jsou cílené na potraviny, které nejsou v Afghánistánu běžné, aby vojáci mohli s blížícími se vánočními svátky zavzpomínat na domov," řekl ČTK a televizi Nova velitel českého kontingentu podplukovník František Vilím. Další balíčky podle něj poslali rodiny, ale i anonymní dárci nebo třeba školy. "Je to pro vojáky takové pojítko s domovem a taková vzpruha, že na nás lidé v České republice myslí," poznamenal.

Lidé mohli dárkové balíčky poslat vojenským speciálem, doručit je ale také mohou díky americké polní poště. "Ten systém je takový, že český občan z jakékoli sociální vrstvy se rozhodne podpořit české vojáky v Afghánistánu, dojde na poštu, naplní balíček věcmi, které by rád poslal, ať už to jsou sušenky, časopisy, typicky nějaké dopisy s podporou, zabalí do balíčku a pošle na adresu, která je zveřejněna," řekl podplukovník Ivo Zelinka od chrudimského výsadkového praporu. Balíček pošle do USA, kde si ho přebere americká polní pošta. "Ta ho už zadarmo posílá tomu poslednímu vojákovi klidně v posledním zákopu v Afghánistánu," poznamenal. Podotkl, že chrudimští výsadkáři, kteří slouží na základně v Lógaru a mají na starosti výcvik a výpomoc speciální afghánské policejní jednotce, takto od začátku svého působení v září dostali 25 balíčků.

Vojáci v Kábulu si podle Vilíma otevřou balíčky až na Štědrý den, kdy se také uskuteční společné posezení českých a slovenských vojáků, které zahájí mše sloužená českým kaplanem. Oproti minulosti se neuskuteční slavnostní večeře, zamítnuta byla kvůli bezpečnostním opatřením.

Na Vánoce se chystají i čeští vojáci na Bagrámu. Podle nadrotmistryně I. K. již vojáci společně připravili vánoční výzdobu. "Dostali jsme živý vánoční stromeček a pozdravy od dětí z mateřské školky, takže máme výstavku. Cukroví čekáme v balíčcích od rodin," řekla. Dodala, že Štědrý den bude běžným pracovním dnem. "K večeři by měl být bramborový salát, ryba. Poté se v kině bude promítat pohádka," dodala.

Vánoční výzdobu chystají podle velitele strážní roty kapitána Miroslava Maixnera i další koaliční vojáci. "Ale vánoce oslavíme stejně tím, že většina z nás bude v práci, protože plnění úkolu nekončí. Ale pro vojáky, kteří zrovna nebudou mít práci, je připraven samozřejmě program, jsou tam přátelská utkání s koaličními partnery ve fotbale, bude tam promítání pohádek, aby zavzpomínali, jaké to bylo doma," řekl českým novinářům.

Někteří vojáci budou trávit Vánoce poprvé mimo své rodiny, další už mají s oslavou Štědrého dne na misi zkušenosti. Na své již páté misi je například rotný V. R. ze strážní roty. Vánoce již jednou trávil v Mali. V africké zemi podle něj příchod vánočních svátku moc poznat nebyl. "Tady jsme si udělali Mikuláše, Ježíšek také bude, dárky si navzájem dáme. Vždycky něco takového je. Na to se nezapomíná," řekl.

Na své první Vánoce v misi jsou zvědaví poručice K. S., která v Kábulu slouží jako meteoroložka, nebo poručík Š. B. z Hradní stráže, který slouží v ochranné jednotce takzvaných Strážních andělů. "Vánoční atmosféru cítíte díky výzdobě, která tady na základně je od první adventní neděle," podotkla poručice. Dodala, že cukroví už má napečené díky mamince. "Přiletělo mi teď letadlem," podotkla.

Podle poručíka Hradní stráže se vánoční atmosféru snaží navodit i místní obchody. "Zpříjemňují si to i kluci na pokojích, vytvářejí si z cukrovinek adventní kalendáře," řekl.